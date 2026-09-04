Pred uvedbo sekcijskega merjenja hitrosti še šolanje, integracija in testi

Urad za meroslovje je ta teden sporočil, da je zaključil prvo overitev merilnikov iCar5 belgijskega proizvajalca MacQ na treh od štirih odsekov, predvidenih za sekcijsko merjenje hitrosti.

Urad je tako izdal potrdilo o skladnosti za merilnike na območju višnjegorskega klanca v smeri proti Novemu mestu, med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice v smeri proti Kranju ter med priključkoma Logatec in Vrhnika v smeri Ljubljane. Za območje trojanskih predorov oz. za odsek Podmilj-Ločica pa postopek še poteka.

Na Darsu, kjer so predhodno ocenjevali, da naj bi sistem sekcijskega merjenja hitrosti več kot štiri leta po prvem razpisu za izbor dobavitelja zaživel ta mesec, so za STA zdaj pojasnili, da so pogoj za prevzem sistema na strani državnega upravljalca avtocest delujoči vsi štirje odseki, za katera morajo biti izdana potrdila o skladnosti s predpisi.