Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Pred uvedbo sekcijskega merjenja hitrosti še šolanje, integracija in testi

Ljubljana, 04. 09. 2026 18.22 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
STA
Radar

Pred začetkom izvajanja sekcijskega merjenja hitrosti na štirih odsekih avtocestnega križa bo treba izvesti še nekaj korakov. Po pridobitvi meril za skladnost merilnikov za vse odseke bo moral dobavitelj izvesti še šolanje in integracijo v sistem policije. Ta bo po prevzemu sistema morala izvesti še testiranja, so pojasnili na Darsu.

Urad za meroslovje je ta teden sporočil, da je zaključil prvo overitev merilnikov iCar5 belgijskega proizvajalca MacQ na treh od štirih odsekov, predvidenih za sekcijsko merjenje hitrosti.

Urad je tako izdal potrdilo o skladnosti za merilnike na območju višnjegorskega klanca v smeri proti Novemu mestu, med priključkoma Ljubljana Brod in Vodice v smeri proti Kranju ter med priključkoma Logatec in Vrhnika v smeri Ljubljane. Za območje trojanskih predorov oz. za odsek Podmilj-Ločica pa postopek še poteka.

Na Darsu, kjer so predhodno ocenjevali, da naj bi sistem sekcijskega merjenja hitrosti več kot štiri leta po prvem razpisu za izbor dobavitelja zaživel ta mesec, so za STA zdaj pojasnili, da so pogoj za prevzem sistema na strani državnega upravljalca avtocest delujoči vsi štirje odseki, za katera morajo biti izdana potrdila o skladnosti s predpisi.

Radar
Radar
FOTO: POP TV

To pa predstavlja šele formalni pogoj, da je sisteme možno uporabljati za izvajanje uradnih meritev. Dobavitelj, podjetje Intermatic, bo moral pred prevzemom sistema po pojasnilih Darsa izpolniti vse zahteve iz pogodbe. Med temi sta še šolanje in popolna integracija sistema merjenja v sistem policije, ki bo skrbela za izvajanje sekcijskega merjenja in izrekanje glob. "Trenutno smo v fazi, ko preverjamo, ali sistem izpolnjuje vse pogoje," so zapisali na Darsu.

Ko bo Dars sistem predal v uporabo policiji, pa bo ta v testnem obdobju preverila njegovo delovanje ter delovanje vseh zalednih sistemov avtomatizirane obdelave podatkov.

Šele nato bo policija lahko začela uradne meritve. Na Darsu zagotavljajo, da bodo o začetku izvajanja sistema v praksi javnost obvestili v naprej.

Sistem ne bo meril samo trenutne hitrosti vozila na eni točki, temveč njegovo povprečno hitrost na celotnem merjenem odseku. Namen po Darsovih navedbah ni kaznovanje voznikov, ampak predvsem umirjanje hitrosti in povečanje prometne varnosti.

Kot so danes izpostavili v časniku Dnevnik, pa sistem ne bo deloval v času, ko bodo na omenjenih odsekih potekala dela. Prav tako na odsekih ne bo prilagajanja sekcijskega merjenja hitrosti morebitnemu delovanju sistema dinamičnega prilagajanja hitrostnih omejitev razmeram na cesti. To je sprožilo kritike, saj da je v teh primerih nadzor hitrosti še toliko bolj pomemben.

dars merjenje hitrosti avtocesta

Nova pridobitev za Žiri: zgradili bodo novo nogometno igrišče

24ur.com Umirjanje hitrosti in kazni: sekcijsko merjenje na avtocesti v drugi polovici 2025
24ur.com Do vozniškega izpita z manj urami? Strokovnjaki: Trpela bi lahko varnost
24ur.com Konec poskusnega obdobja, na treh lokacijah bodo merili hitrost
24ur.com Sekcijsko merjenje hitrosti do konca julija: kje bodo merili?
24ur.com Za 3. triado OŠ in dijake obvezne maske in prostovoljno tedensko samotestiranje
24ur.com Ponovno testiranje sistema SI-Alarm možno v začetku leta 2026
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Veste, čigav sin je ta mladi pevec?
Ena podrobnost pove, ali ste izbrali pravi model čevlja za vašega otroka
Ena podrobnost pove, ali ste izbrali pravi model čevlja za vašega otroka
Krompirjeve počitnice 2026: Koliko dni bodo otroci dejansko prosti?
Krompirjeve počitnice 2026: Koliko dni bodo otroci dejansko prosti?
Aleksandra Prijović pokazala svojo enoletno hčerko
Aleksandra Prijović pokazala svojo enoletno hčerko
zadovoljna
Portal
Pri 68 je postala neprepoznavna
Poročne fotografije slovenskega glasbenika presenetile sledilce
Poročne fotografije slovenskega glasbenika presenetile sledilce
Po letih turbulenc: "On je ljubezen mojega življenja"
Po letih turbulenc: "On je ljubezen mojega življenja"
Poletna zapeljivka: Tamara pozirala v kopalkah
Poletna zapeljivka: Tamara pozirala v kopalkah
vizita
Portal
Začne se kot bolečina v zadnjici, nato udari po nogi: kako prepoznati išias
David Zupančič: Otroci niso neumni, učijo se z zgledom
David Zupančič: Otroci niso neumni, učijo se z zgledom
Če želite shujšati, ne nehajte jesti krompirja: težava je v tem, kako ga pripravite
Če želite shujšati, ne nehajte jesti krompirja: težava je v tem, kako ga pripravite
Pozabite na drage kreme: to živilo lahko pomaga koži bolj, kot si mislite
Pozabite na drage kreme: to živilo lahko pomaga koži bolj, kot si mislite
cekin
Portal
Natakar mu ni vrnil 80 centov. Zaradi tega se je vnela vroča razprava
To zakon od delodajalcev zahteva glede zdravja zaposlenih
To zakon od delodajalcev zahteva glede zdravja zaposlenih
Zakaj je prav on postal fenomen, o katerem govori ves svet?
Zakaj je prav on postal fenomen, o katerem govori ves svet?
Denarne skrbi naj bi se končno končale: ta 4 znamenja čakajo boljši časi
Denarne skrbi naj bi se končno končale: ta 4 znamenja čakajo boljši časi
moskisvet
Portal
Kdaj boste umrli? Vaš občutek je morda boljši, kot si mislite
Neverjetno, če ni Roglič, Pogačar, Mohorič ... je pa Omrzel
Neverjetno, če ni Roglič, Pogačar, Mohorič ... je pa Omrzel
Srbski zvezdnik in 39 let mlajša igralka stopila pred oltar
Srbski zvezdnik in 39 let mlajša igralka stopila pred oltar
Koliko se skrajša življenjska doba gum, če niso dovolj napolnjene?
Koliko se skrajša življenjska doba gum, če niso dovolj napolnjene?
dominvrt
Portal
To je skrivnost velikanskih buč
Prihaja ohladitev: čas je, da vrt pripravite na hladnejše dni
Prihaja ohladitev: čas je, da vrt pripravite na hladnejše dni
Gobarska sezona: katere jesenske gobe bomo kmalu iskali?
Gobarska sezona: katere jesenske gobe bomo kmalu iskali?
Imate akvarij? Tako pogosto je treba menjati vodo
Imate akvarij? Tako pogosto je treba menjati vodo
okusno
Portal
Nebeško mehki steaki, ki se topijo v ustih
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
Uzbekistanski plov navdušil sodnike: 'Izredno okusno'
Uzbekistanski plov navdušil sodnike: 'Izredno okusno'
Napake priprave turške kave, s katerimi uničujemo njen okus
Napake priprave turške kave, s katerimi uničujemo njen okus
voyo
Portal
Telesni stražar
IQ 160
IQ 160
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Danes v 80-ih
Danes v 80-ih
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929