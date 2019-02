Pred uvedbo: za ceno vinjete devetkrat od Ljubljane do Kopra in nazaj

Vinjete za leto 2019 so rožnate barve in veljajo do 31. januarja 2020. Cene vinjet ostajajo nespremenjene. Vozniki morajo za letno vinjeto za osebna vozila odšteti 110 evrov, za mesečno 30 evrov in za tedensko 15 evrov. Uporabniki motorjev bodo za letno vinjeto odšteli 55 evrov, za polletno 30 evrov in za tedensko 7,50 evra. Lastniki kombijev pa morajo za vinjete odšteti nekoliko več. Letna vinjeta za ta vozila stane 220 evrov, mesečna 60 evrov, tedenska pa 30 evrov.

V Sloveniji ima Dars več kot 1500 pooblaščenih prodajnih mest, to so bencinski servisi, marketi, trafike, poštni uradi in drugi.