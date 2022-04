V hrvaški Istri med velikonočnimi prazniki pričakujejo okoli 35.000 gostov, veliko Slovencev, Italijanov, Avstrijcev in Nemcev pa bo počitnikovalo tudi na naši obali. Hoteli so polni tudi na slovenski obali, prav tako so polno zasedene terme. Da so se prazniki že začeli, pa je bilo čez dan čutiti tudi v trgovinah, ki bodo na praznični ponedeljek zaprte.