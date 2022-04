Velike gneče na veliki petek

Kombinacija podaljšanega konca tedna in dež v petkovem popoldnevu sta na nekaterih cestah povzročila pravi kolaps. Severna, zahodna in južna ljubljanska obvoznica so se na prometnem zemljevidu obarvale povsem rdeče, zaradi varnosti so občasno zapirali predor Šentvid. Zastoji so bili tudi v središču Ljubljane. Promet je pred velikonočnimi prazniki sicer močno povečan iz smeri Avstrije in Italije proti mejnim prehodom s Hrvaško.

Priključek Brdo na ljubljanski obvoznici FOTO: Prometno-informacijski center Z mejnih prehodov sicer za zdaj ne poročajo o daljših čakalnih dobah, po podatkih prometno-informacijskega centra (PIC) je treba približno pol ure čakati na Obrežju, Jelšanah, Dragonji, Vinici, Metliki in Petišovcih. Danes še do 22. ure velja tudi omejitev prometa težkih tovornjakov, ki na praznična nedeljo in ponedeljek znova ne bodo smela na cesto. Ker so velikonočni prazniki v večjem delu Evrope, bo močno povečan promet skozi Slovenijo bo vse do torka, 19. aprila, še opozarja PIC.