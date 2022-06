Pred vikendom na naših cestah znova gostejši promet in zastoji

Prav tako se zastoji pojavljajo tudi na posameznih odsekih primorske avtoceste od Postojne proti Ljubljani, kjer je zamuda med 20 in 25 minut. Potovalni čas na relaciji Koper – Ljubljana znaša slabo uro in pol.

Zaradi prometne nesreče je pri Hraščah zaprta regionalna cesta Razdrto – Postojna.

Na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Jelšane, Metlika in Gruškovje pa se medtem pojavljajo tudi čakalne dobe. Za vstop v Slovenijo najdlje čakajo vozniki na Gruškovju (do ene ure), medtem ko na Metliki, Jelšanah in Dragonji čakajo do 30 minut. Za izstop iz Slovenije pa na vseh mejnih prehodih, razen na Metliki, kjer čakalne dobe ni, vozniki čakajo do pol ure.