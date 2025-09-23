Svetli način
Pred visoko sezono z dražjimi časovnimi bloki: kakšne bodo cene elektrike?

Ljubljana, 23. 09. 2025 19.16 | Posodobljeno pred 1 uro

Rebeka Tomaduz
Stabilne cene elektrike pomenijo stabilnost številk, a resnično vprašanje je, kdo in kako bo zmogel ohraniti stabilnost v času, ko se svet vse bolj trese. Kakšni bodo naši računi, ko novembra preidemo v visoko sezono z dražjimi časovnimi bloki in ko vladnih regulacij cen ne bo več? Stroka miri – večjih podražitev na vidiku ni, saj se še naprej pričakujejo stabilne cene električne energije.

V zimsko in s tem visoko sezono bomo z letošnjim novembrom vstopili brez vladnih regulacij cen električne energije.

"To ne more iti v nedogled, zato smo letos ocenili, da ni nobene potrebe več po fiksiranju zgornje cene za gospodinjstva," je povedal prvi mož Elesa Aleksander Mervar.

A to po ocenah Mervarja, ki je tudi predsednik Energetske zbornice Slovenije, na račune povprečnega gospodinjstva ne bo pretirano vplivalo. Cene elektrike so za gospodinjstva, dodaja Sebastijan Roudi z Energetske zbornice, tudi po izteku regulacije nižje kot v 2024.

"Za leto 2026 in 27 ne pričakujemo bistvenih sprememb, ne pričakujemo dvigov cen energentov za končne odjemalce, tako vsaj danes kaže. Upam, da se v naslednjem letu, dveh ne zgodi neka hujša zadeva," je dejal. 

"Cene bodo stabilne, novih prispevkov ne vidim, vsaj ne v roku pol leta," je k temu pristavil Mervar. Dodatne podražitve bi lahko prinesel le pospešen zeleni prehod, ocenjuje.

Decembra lani je, ob regulaciji, povprečno gospodinjstvo plačalo dobrih 71 evrov. Pretekli mesec smo za energijo – to predstavlja zeleni del – plačali več, ker regulacije ni bilo, nekoliko nižji pa je bil strošek omrežnine, saj do novembra veljajo časovni bloki nižje sezone. Za prihajajočo zimo pa stroka napoveduje le za nekaj evrov višje račune.

"Vemo, da cene znotraj dneva pa na dnevnem trgu dokaj nihajo, ampak naše strategije so narejene na dolgi rok in praviloma niso sezonsko vezane, torej ne glede na to, ali bo zdaj zima ali poletje, računam, da bomo te cene držali," je napovedal Roudi.

