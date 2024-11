Pred vlado in sindikati javnega sektorja podpis kolektivnih pogodb

Vladna stran in nekateri sindikati so v preteklih dneh že parafirali krovno kolektivno pogodbo ter kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev javnega sektorja oz. anekse k tem pogodbam, za danes ob 11. uri pa je predviden njihov podpis. Obenem je predviden tudi podpis dogovora o prenovi sistema plač in novih uvrstitvah delovnih mest ter nazivov v plačne razrede v javnem sektorju ter aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti.

Dokumente bodo na vladni strani podpisali pristojni ministri, ki jih je vlada pooblastila za podpis. Krovno pogodbo za javni sektor bosta podpisala minister za javno upravo Franc Props in minister za finance Klemen Boštjančič.

Gre za največjo prenovo plačnega sistema po letu 2008, pogajanja so potekala na krovni ravni in v okviru stebrov, kjer so se pogajali po dejavnostih. Po uskladitvi zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju je bil ta oktobra že sprejet v DZ, za uveljavitev novega plačnega sistema pa je potreben tudi današnji podpis drugih dokumentov.

Nova plačna lestvica bi se uveljavila z letom 2025, zvišanja pa bi se uveljavila postopoma do leta 2028. Osnovna plača v prvem plačnem razredu bo po novem določena v višini minimalne plače v letu 2024, ki znaša 1254 evrov bruto. Osnovna plača v najvišjem plačnem razredu pa je predvidena v višini 8821 evrov bruto.