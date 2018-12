Pred vlado in sindikati podpis stavkovnih sporazumov

Dokumente bodo v imenu vlade podpisovali pristojni ministri. Na sindikalni strani stavkovne sporazume podpisujejo predstavniki tistih sindikatov, ki so se o njih pogajali z vladno stranjo. Vseh 42 reprezentativnih sindikatov javnega sektorja pa je povabljenih k podpisu dogovora o plačah, saj so vanj zapisali tiste rešitve, ki zadevajo celotni javni sektor.

Pripravljeni tudi aneksi h kolektivnim pogodbam

Hkrati s sporazumi in dogovorom so za podpis pripravili tudi anekse h kolektivnim pogodbam, ob krovni kolektivni pogodbi za javni sektor še h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti in kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Z njimi bodo namreč v večji meri realizirali vsebine sporazumov in dogovora, vključno s predvidenimi plačnimi dvigi in dvigi dodatkov za večino zaposlenih.

Za javne agencije in vojsko, kjer se delovna mesta v plačne razrede uvrščajo z uredbo, in ne kolektivno pogodbo, pa je vlada pristojnima ministrstvoma naložila, da ji najpozneje do 6. decembra v sprejem predložita ustrezne spremembe uredb.

Dogovorjeni dvigi so skupno ocenjeni na dobrih 300 milijonov evrov, predvidena pa je njihova postopna uveljavitev v prihodnjih dveh letih.

Po današnjem podpisu so predvidene izjave za javnost, na začetku pa tudi nagovor predsednika vlade Marjana Šarca.