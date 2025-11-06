Pred vlado Šutarjev zakon z ukrepi za zagotavljanje varnosti

Po tragediji so se sicer zvrstili številni predlogi priporočil in pozivi k pripravi ukrepov, vladna ekipa na čelu s premierjem Robertom Golobom pa je te predstavila minuli teden na izredni seji novomeškega mestnega sveta.

Združili jih bodo v poseben zakon, ki bo posegel v kazensko, socialno in drugo zakonodajo. Med drugim bo prinesel dodatna pooblastila za ukrepanje policije na varnostno tveganih območjih, ki bo lahko denimo v določenih okoliščinah v domovanje vstopala brez sodnega naloga, odstranila osebo s kraja, če krši javni red in ji ob ponovitvi prepovedala vstop, prav tako bo lahko zahtevala takojšnje zaprtje lokala in prekinitev zbiranja v primeru kaznivih dejanj.