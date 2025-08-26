Svetli način
Slovenija

Pred volitvami še ena nova stranka: zaživela stranka županov Skupnost

Ljubljana, 26. 08. 2025 13.31 | Posodobljeno pred 34 minutami

STA , K.H.
Politični projekt, ki ga snuje več županov, je tudi uradno zaživel. V preteklih dneh so v Idriji ustanovili politično stranko Skupnost – Zvezo list lokalnih skupnosti, je sporočil eden izmed pobudnikov projekta, župan Hrastnika Marko Funkl. Več podrobnosti o novonastali stranki bodo podali na sredini predstavitvi v Medvodah, je napovedal.

Pred prihajajočimi parlamentarnimi volitvami je na političnem parketu vse več akterjev. V minulem letu je zaživelo več novih strank, s svojo se je zdaj aktiviralo tudi več županov.

Marko Funkl
Marko Funkl FOTO: Bobo

O tem, da snujejo nov politični projekt, so sicer javnost obvestili že julija. Tedaj se je ob županu Hrastnika Marku Funklu med imeni, ki sodelujejo pri snovanju te nove stranke, v medijih med drugim pojavili še župan Kopra Aleš Bržan, župan Celja Matija Kovač in župan Medvod Nejc Smole.

Funkl je tedaj za STA navedel, da si želijo stranke "več obrazov in glav, ki razmišljajo". Obenem je poudaril, da to ne bo županska stranka, pač pa si želijo združiti več lokalnih list in tako stranko graditi "navzgor".

Odrešenik666
26. 08. 2025 14.15
Moja stara mama s kolegicami tudi stranko Starih ropotulj organizira. Bilo bi smesno, ve nebi bil preprican, da bo prej PV postala kot JJ.
Klobasazulu
26. 08. 2025 14.14
zupanska plus poslanska placica je razlog...nema nista
mackon08
26. 08. 2025 14.11
To ni normalno vsak, ki ima 5 minut časa ustanovi stranko za mešanje megle.
wsharky
26. 08. 2025 14.09
+1
dokler ni Zorana Ljubljanskega in Saše Mariborskega zraven ta skupnost nima prihodnosti
Hehedemokrat
26. 08. 2025 14.02
-1
Rdeča kamarila je spoznala, da bodo poznane stranke levega pola skupaj zbrale premalo glasov na naslednjih volitvah. Zato v igro pošiljajo teflonskega Karla Erjavca, ki bo glasove pobiral Nsi-ju, Pavlu Ruparju in nekaj malega SDS-u. Tudi to kot kaže ne bo dovolj učinkovito, zato se za vsak slučaj pripravlja še ta nova stranka najbolj rdečih županov Slovenije, ki bodo poskušali prepričat volilce z anti Janša retoriko...
SloGargamel
26. 08. 2025 14.06
-1
Hahaha te paranoja daje kaj ne
Hehedemokrat
26. 08. 2025 14.12
Zaradi tebi podobnih je Slovenija postala ladja norcev. Reši se kdor se more.. zadnjič na Pokljuki sem slišal kako je nek levi tajkun izjavil, da je v Sloveniji diktatura proletariata. Pa sem si mislil, kakšna dvoličnost nekoga, ki ima v lasti hotel na Pokljuki in svoje delavce na minimalcu...
Five -O
26. 08. 2025 14.02
+3
Idrija hahaha
Pikaponca
26. 08. 2025 13.57
+2
Ukinitev saj 170 Občin je nujen ne pa zadosten proces za normalizacijo Slovenije enako velja za fakultete, ministrstva, konzulate...agencije in javne službe, da o NEVLADNIKE teh parazitov sploh ne omenjamo..
krpati
26. 08. 2025 13.57
+3
Županom tudi ni nikoli dovolj.....a bodo še svetnike potegnili v politiko?
jank
26. 08. 2025 13.54
+4
Kot kaže v tej stranki ne bo županov SDS, NSi in SLS.
Mojemnenjeinpika
26. 08. 2025 13.58
+1
Kako bi bili, če so že v strankah? :))))
peresni
26. 08. 2025 13.52
+4
Enkrat pri koritu....vedno pri koritu. Desni populisti delajo vsak dan nove obraze iz starih obrazov in obratno. Anže izgleda ne bo dovolj?
Mojemnenjeinpika
26. 08. 2025 13.57
-1
Desni populisti? Z Matijo Kovačem, izvoljenim na listi Levice? Bo treba seznam še enkrat dobro pogledat.
Fluxx
26. 08. 2025 13.49
+3
Se že drenjajo pri koritu
ijsales
26. 08. 2025 13.49
+3
društvo plenilskih županov.......
Blue Dream
26. 08. 2025 13.48
+2
Ponovni dokaz da imamo preveč občin. Imajo pa preveč cajta očitno
jedupančpil
26. 08. 2025 13.46
+0
💩
