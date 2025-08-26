Pred volitvami še ena nova stranka: zaživela stranka županov Skupnost

Pred prihajajočimi parlamentarnimi volitvami je na političnem parketu vse več akterjev. V minulem letu je zaživelo več novih strank, s svojo se je zdaj aktiviralo tudi več županov.

O tem, da snujejo nov politični projekt, so sicer javnost obvestili že julija. Tedaj se je ob županu Hrastnika Marku Funklu med imeni, ki sodelujejo pri snovanju te nove stranke, v medijih med drugim pojavili še župan Kopra Aleš Bržan, župan Celja Matija Kovač in župan Medvod Nejc Smole.

Funkl je tedaj za STA navedel, da si želijo stranke "več obrazov in glav, ki razmišljajo". Obenem je poudaril, da to ne bo županska stranka, pač pa si želijo združiti več lokalnih list in tako stranko graditi "navzgor".