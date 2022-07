Pred vrati je nova sezona Prve lige Telemach

Dvaintrideseta sezona slovenskega elitnega klubskega tekmovanja se pričenja z dvobojem na Bonifiki, kjer se bo pokalni prvak in drugouvrščena ekipa lanskega prvenstva, Koper pomeril z udeležencem dodatnih kvalifikacij iz prejšnje sezone, Tabor Sežano. V soboto se prvoligaški boji nadaljujejo z gostovanjem Celja v Domžalah, kjer jih bo kot trener pričakal tudi Simon Rožman, ki je Celjane vodil v lanski sezoni. Branilci naslova Maribor v Ljudskem vrtu gostijo Radomlje, edina nedeljska tekma pa bo v Ljubljani, kjer gostuje Mura. Prvi krog bo zaključen s ponedeljkovo tekmo med novinci iz Nove Gorice in Bravom, čigar trener Dejan Grabić napoveduje, da se lahko rumeno-modri ob dodatni okrepitvi ali dveh borijo tudi za sam vrh razpredelnice.

NZS tudi v sezoni 2022/23 s stimulacijo za igranje mladih slovenskih nogometašev

Nogometna zveza Slovenije je v preteklosti klubom prve in druge lige že zagotavljala finančne stimulacije za minute, ki so jih na igrišču preživeli mladi slovenski nogometaši, tudi pred sezono 2022/23 pa je izvršni odbor NZS sprejel sklep, ki klube spodbuja k še večjemu vključevanju večjega števila mladih slovenskih nogometašev.

NZS se zaveda, da ključ do dolgoročne konkurenčnosti slovenske nogometne lige in slovenskega reprezentančnega nogometa leži v razvoju slovenskih nogometašev, ki bodo nekoč nosilci v svojih klubih in reprezentančnih selekcijah. Zato so člani izvršnega odbora sprejeli nove oblike pomoči slovenskim klubom, ki razvijajo najboljše slovenske nogometaše. Če bodo klubi v Prvi ligi Telemach želeli računati na finančno spodbudo za vključevanje mladih in doma vzgojenih igralcev, bo v sezoni 2022/23 vsako tekmo kluba v 1. SNL moral začeti vsaj en igralec, ki ima pravico nastopa za slovensko reprezentanco do 21 let, v kadru za posamezno tekmo pa bo moralo biti vključenih najmanj osem doma vzgojenih igralcev, ki na dan tekme izpolnjujejo pogoj iz definicije doma vzgojenih igralcev, vsaj štiri izmed teh pa bodo morali biti vzgojeni v trenutnem klubu.

