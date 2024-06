Pred vrati ponovni zagon delovanja ESS

V okviru prvih treh sej ESS naj bi partnerji obravnavali področja davčne obravnave napotitev delavcev v okviru čezmejnega izvajanja storitev, evidentiranja delovnega časa, izvajanja in financiranja dolgotrajne oskrbe, zdravstvene dejavnosti, pokojninskega zavarovanja in prenove davčne zakonodaje, še izhaja iz zadnjega predloga.

ESS, ki po splošnem prepričanju pomembno prispeva h krepitvi socialne pravičnosti in socialnega miru ter je bistvenega pomena za socialno-ekonomski razvoj, je blokiran od julija lani, ko so ga zapustili delodajalci. Kot razlog za to so navedli vladne kršitve pravil ESS, med drugim sprejemanje zakonskih predlogov mimo ESS.