Pred vrati predstavitve kandidatk in kandidatov za ministre

Golob v predlogu predlaga, da se predstavitve kandidatk in kandidatov začnejo v soboto. Vsak kandidat za ministra se namreč najprej tri dni in najpozneje sedem dni po vložitvi predloga kandidatur predstavi pristojnemu delovnemu telesu DZ in odgovarja na vprašanja njegovih članov.

Predsednik pristojnega delovnega telesa mora takoj po zaslišanju ministrskega kandidata oz. najkasneje v 48 urah predsedniku DZ in predsedniku vlade poslati mnenje o predstavitvi predlaganega kandidata, ki ga je sprejelo delovno telo.

Poslanci glasujejo o listi kandidatov za ministre kot celoti, potrditi pa jo mora večina poslancev, ki se udeležijo glasovanja. Šteje se, da je vlada nastopila funkcijo, če sta imenovani več kot dve tretjini ministrov, pri čemer se ne upoštevajo ministri brez resorja. Koalicijske partnerice Gibanje Svoboda, SD in Levica si sicer želijo vlado sestaviti do 3. junija.

Kdo so torej kandidati?

Iz kvote Gibanja Svoboda:

Ministrstvo za finance: Klemen Boštjančič

Ministrstvo za zdravje: Danijel Bešič Loredan

Ministrstvo za notranje zadeve: Tatjana Bobnar

Ministrstvo za obrambo: Marjan Šarec

Ministrstvo za javno upravo: Sanja Ajanović Hovnik

Ministrstvo za okolje in prostor: Uroš Brežan

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Igor Papič

Ministrstvo za infrastrukturo: Bojan Kumer

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Irena Šinko

Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu: Matej Arčon, minister brez listnice

Služba vlade za digitalno preobrazbo: Emilija Stojmenova Duh, ministrica brez listnice

Iz kvote SD:

Ministrstvo za zunanje zadeve: Tanja Fajon

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: Matjaž Han

Ministrstvo za pravosodje: Dominika Švarc Pipan

služba vlade za razvoj in kohezijsko politiko: Aleksander Jevšek, minister brez listnice

Iz kvote Levice:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: Luka Mesec

Ministrstvo za kulturo: Asta Vrečko