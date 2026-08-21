Glavna avtobusna postaja v Ljubljani se začasno seli na novo lokacijo

Začasna avtobusna postaja Ljubljana bo stala na območju dosedanjega parkirišča med tiri in Masarykovo cesto in bo predstavljala pomemben del osrednjega potniškega vozlišča v prestolnici.

Z njeno vzpostavitvijo bo po navedbah pristojnih zagotovljeno nemoteno delovanje avtobusnega prometa v času gradbenih del v okviru velikega projekta urejanja novega sodobnega potniškega centra Ljubljana in pripadajoče infrastrukture, hkrati pa bo omogočen nadaljnji razvoj območja okoli železniške postaje.

Na novi lokaciji bo skupaj 46 avtobusnih peronov, od tega jih bo sedem namenjenih zgibnim avtobusom. Skupno število peronov se bo v primerjavi s sedanjo lokacijo, ki je že leta deležna številnih kritik o njeni neprimernosti, povečalo za približno polovico, kar bo po pričakovanjih upravljavca izboljšalo pretočnost prometa.

Na začasni avtobusni postaji bo stal tudi objekt s prometnim uradom in prodajnim mestom s petimi prodajnimi okenci. Štiri blagajne bo upravljala Avtobusna postaja Ljubljana, eno pa Slovenske železnice. Potniki bodo vozovnice lahko po novem vendarle kupili tudi z bančnimi karticami. Do zdaj je bilo na ljubljanski avtobusni postaji vozovnice mogoče kupiti le z gotovino, na kar so prav tako letele mnoge kritike.

V neposredni bližini bosta potnikom na voljo Urbanomat in kartomat Slovenskih železnic, na severozahodnem delu pa bodo, ko bo vsa nova infrastruktura dokončana, urejene omarice za prtljago in toaletni prostori. Potnikom bo na dveh lokacijah na voljo tudi 30 koles za izposojo v okviru sistema Nomago Bikes ter več stojal za parkiranje lastnih koles.

Ob odprtju bodo po napovedih upravljavca zagotovljene osnovne storitve: izvajanje prometa in prodaja vozovnic. Druge vsebine bodo sledile postopoma. "Postavitev poteka fazno. V prvi fazi bosta zagotovljena izvajanje prometa in prodaja vozovnic, nato pa bomo postopoma dodajali vso potrebno infrastrukturo za kakovostno storitev potnikom," je ta teden na Televiziji Slovenija povedal vodja Avtobusne postaje Ljubljana Anton Plankar.