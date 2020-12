Pred vrati tehničnih trgovin so se skozi cel dan vile dolge vrste

V podjetju sicer opozarjajo k spoštovanju ukrepov. Kljub temu so morali obiskovalce predvsem na blagajni vztrajno opozarjati k ohranjanju razdalje. Med najbolj želenimi izdelki pa "novoletni okraski, darila, gospodinjstvo, mali gospodinjski aparati. Na drugi strani pa je zelo veliko povpraševanja tudi za izdelke za vzdrževanje in obnovo doma," pove Lidija Rakuša iz trgovine Merkur.

Dopoldan je bila pred ljubljansko prodajalno s tehničnim blagom gneča podobna kot ob odprtju trgovin z oblačili in obutvijo. Trgovci so se na obisk pripravili že včeraj, razkužila so na vsakem oddelku, pred vrati pa opozorila. Večina kupcev je potrpežljivo čakala v vrsti.

200 metrov stran stoji še ena prodajalna z belo tehniko. Tudi tukaj pred vhodom vrsta. In čeprav vsakodnevno beležijo nove rekorde v spletni prodaji, so nad obiskom zelo zadovoljni, pove Miha Drganec, direktor prodaje pri Bigbangu:"Povpraševanje je po praktično vsem. Največ se kupujejo darila, mali gospodinjski aparati, aparati za osebno nego, telefonije. Praktično ni neke blagovne skupine, po kateri ne bi bilo povpraševanja."

Pravo nasprotje nakupovalnemu vrvežu v trgovskih centrih pa od danes do vključno srede nudijo muzeji in galerije, a le v epidemiološko varnejših regijah. Tudi Narodna galerija sodi mednje za kratek čas z razstavo mojstrovin pinakoteke praškega gradu. "To je tudi prostor, kjer se lahko izognemo gneči, prostor, kjer se lahko ustavimo, zamislimo in uživamo ob ogledovanju umetnin," meni Barbara Jaki, direktorica Narodne galerije.

Odpiranje storitvenih dejavnosti sicer ne predstavlja velikega tveganja za širjenje okužb, drugače pa je pri odprtju nakupovalnih centrov. "Tukaj bo zelo težko vzdrževati ustrezno razdaljo, tako da če ljudje že upoštevajo nošenje mask in razkuževanje, smo zelo slabi pri vzdrževanju varnostne razdalje vsaj metra in pol v zaprtih prostorih, še bolje pa je razdaljo povečati za pol metra več. Kot vemo je možnost prenosa virusa v zaprtih prostorih bistveno večja kot v odprtih in če imamo veliko število ljudi in nekoliko slabše prezračevanje, je možnost širjenja okužbe še kako prisotna,"opozarja Mateja Logarz infekcijske klinike.