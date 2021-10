Vlada pred vrhom EU-Zahodni Balkan omejila gibanje v Ljubljani, na Bledu in okoli Brda pri Kranju

Tako kot pred leti ob obisku Papeža in srečanju Bush–Putin, le da po različni črki zakona, se ob jutrišnjem uvodu najvišjega mednarodnega političnega srečanja zadnjih let pri nas – vrha EU-Zahodni Balkan –, znova obetajo omejitve državljanskih pravic na nekaterih najbolj občutljivih točkah po državi.

" Brez dvoma gre za enega od vrhuncev slovenskega predsedovanja. Dogodek se bo začel z neformalno večerjo članov evropskega sveta in nadaljeval z vrhom EU-Zahodni Balkan, naslednji dan v sredo. Gre za dogodek, ki je tako po številu delegacij, predvsem pa po številu udeležencev, bistveno večji od vseh dogodkov do sedaj, " je pojasnil vodja sekretariata za predsedovanje EU Gregor Štajer .

Ukrep bo veljal v Ljubljani, na Bledu in Predosljah pri Kranju

Malo po 19. uri so iz vlade poslali sporočilo za javnost, da je vlada sprejela sklep o omejitvah oziroma prepovedi gibanja na določenih območjih zaradi velike verjetnosti hujših kršitev javnega reda in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vlada je policiji naložila, da zaradi velike verjetnosti hujših kršitev javnega reda v Ljubljani, na Bledu in Predosljah pri Kranju z odredbo omeji ali prepove gibanje na območjih, krajih ali na javnih mestih, kjer je to nujno za preprečitev hujših kršitev javnega reda, v obdobju od 5. oktobra do vključno 6. oktobra 2021.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.