Pred vrhuncom viroz: kako okrepiti malčkov imunski sistem?

Ste med tistimi starši, ki imajo pozimi otroke skoraj več doma kot v vrtcu ali šoli? Virusi so sicer letos že začeli razsajati, trenutno je največ rinovirusov, bolezni rok, nog in ust, koronavirusa in norovirusa. Večji naval na ambulante pa pediatri pričakujejo v prihodnjih tednih, ko bosta udarila še gripa in RSV. Zato smo preverili, kako skušajo širjenje bolezni preprečiti v vrtcih, pa tudi, kako se z virozami spopasti doma, kako lahko torej starši vsaj nekoliko okrepijo malčkov imunski sistem.