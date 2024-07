Pred 'vročo politično jesenjo' so se začele parlamentarne počitnice

Začele so se parlamentarne počitnice, ki po poslovniku državnega zbora trajajo do 31. avgusta. V tem času ni rednih zasedanj DZ in delovnih teles, lahko pa so sklicane izredne seje. Po oddihu čaka DZ tudi odločanje o zakonskih predlogih za ključne strukturne reforme aktualne vlade, med drugim prenova javnega plačnega sistema in zdravstvena reforma.