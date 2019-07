Pred začetkom vikenda že nastajajo zastoji, gneča za izstop iz države

Ob koncu tedna nas bo zajel že tretji letošnji vročinski val, ob hitenju na lepše pred vikendom pa na cestah že nastajajo zastoji.

Čakalna doba za izstop iz države na mejnem prehodu Gruškovje je od ene do dve uri za osebna vozila, medtem ko se do pol ure čaka tudi na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja in Metlika. Na podravski avtocesti tako pred MP Gruškovje nastaja okoli štiri kilometre dolga kolona.