Pred začetkom volilnega molka: 'Kampanja je bila najintenzivnejša doslej'

Zadnjo možnost za predčasno oddajo glasu sta izkoristila nosilca dveh list, parlamentarne Gibanja Svobode in neparlamentarne SLS. "Ker je v nedeljo kolesarski praznik Maraton Franja, in bi rad šel navijat, pa ,da pozovem ljudi, da naj gredo na volitve, ker so te volitve resnično pomembne," pojasnjuje Peter Gregorčič, nosilec liste SLS.

Irena Joveva, nosilka liste Gibanje Svoboda pa je povedala, da se ljudje končno zavedajo pomena teh volitev. "To me res izredno veseli. Hkrati imamo na drugi strani potem določene, ki so zaradi tega nekoliko živčni," je dodala.

Tudi drugi dan predčasnega glasovanja je sicer prinesel višje številke v primerjavi s prejšnjimi evropskimi volitvami. Glas je včeraj oddalo dobrih 20.000 volivk in volivcev. V obeh dneh dobrih 39.000, kar je dobrih 19.000 več kot pred petimi leti.

"Ključno je, da se predvsem na levi sredini glasovi ne razbijejo in da se poenotijo pri tistih, ki smo lahko v EU institucijah pravi odgovor na konservativne politike zadnjih 20 let," pravi Matjaž Nemec, nosilec liste SD. S tem sporočilom kampanjo zaključujejo Socialni demokrati, ki jih je v prestolnici podprl vodilni kandidat Stranke evropskih socialistov in demokratov Nicolas Schmit.

Še zadnjič skupaj pa je sinoči na celjskem gradu k volitvam pozvala lista SDS. "Vsak glas šteje dvojno, ker mora biti tudi upor proti tej zlorabi, uničevanju slovenske demokracije," je rekel Janez Janša, predsednik SDS.