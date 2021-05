Pred zavetiščem pustili mačje mladiče, ki so se oklepali mrtve mame

V zavetišču sicer danes nimajo uradnih ur, opravljajo pa nujno službo. Izrazili so ogorčenje nad dogodkom, prav tako pa so se oglasili na Facebooku, kjer so zapisali: "Dragi človek, hvala ti za prelepo nedeljsko darilce."Objavo pa so pospremili s precej nazornima fotografijama nesrečne mačje družine.

"Danes zjutraj nas je pred zavetiščem pričakala mrtva mamica s petimi mladički, ki so še sesali mleko mrtvi mamici," so še zapisali. Zapis so končali z besedami: "Kaj več pa ne bomo komentirali, ker nima smisla ..."

Pod objavo se je usul plaz ogorčenja, a čeprav gre za grozljivo najdbo, verjetnost, da bodo odkrili, kdo je kriv za žalostno usodo živali, ni prav velika. Prav tako ljubitelji živali še naprej opozarjajo na mile kazni, ki so izrečene v redkih primerih, ko se tisti, ki z živalmi ravnajo nehumano, le srečajo z roko pravice.

Društva za pomoč živalim sicer ljudi že leta pozivajo, naj bodo odgovorni lastniki in poskrbijo za pravočasno sterilizacijo živali oziroma oskrbo in oddajo mladičev.

Vseeno opozorila in prošnje pogosto naletijo na mrtva ušesa. Po nekaterih podatkih naj bi pri nas na leto zavrgli med 3000 in 4000 živali. Bi pa naj na srečo ta številka iz leta v leto vendarle nekoliko upadala.