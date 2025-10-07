Pred zbiranjem podpisov proti pokojninski reformi ustrahovanje Delavske koalicije?

Predstavniki Delavske koalicije so bili kritični, da Pošta Slovenije Saši Gržiniču v opozorilu pred odpovedjo med drugim očita, da je zbiral podpise za referendum o pokojninski reformi in s tem motil delovni proces. Od politike pričakujejo, da bodo na odgovornost poklicali tudi vodstvo Pošte Slovenije.

Pritiskov so bili po besedah Mihe Blažiča deželni tudi znotraj sindikatov. " Nenazadnje vidite, da imamo današnjo tiskovno konferenco v kantini, ker smo člani Zveze svobodnih sindikatov prejeli prepoved, da uporabljamo prostore z namenom izvajanja referendumskih aktivnosti," je dodal. Opozoril je tudi na politične diskreditacije članov Delavske koalicije. Ob tem je dodal, da se nihče teh pritiskov ne bo ustrašil in da bodo zbiranje podpisov nadaljevali.

Po besedah Blažiča gre namreč pri pokojninski reformi za "prevaro", v kateri bodo oškodovani delavci, mladi in upokojenci. Upokojili se bodo kasneje, prejeli manjše pokojnine, ki se bodo slabše usklajevale in izračunavale na podlagi slabšega referenčnega obdobja. To pomeni, da je neugodna, hkrati pa je nepravična, saj ne vsebuje višjega prispevka delodajalcev. Ti po njegovih navedbah od leta 1996 vplačujejo enega najnižjih prispevkov za pokojnine v Evropi.

To pomeni, da v pokojninski blagajni na leto "zmanjka 1,5 milijarde evrov iz delodajalskih žepov", je dodal predstavnik Delavske koalicije David Švarc.

Zbiranje 40.000 overjenih podpisov za razpis referenduma se bo začelo v sredo, končalo pa 11. novembra. Podpise bodo zbirali s pomočjo prostovoljcev pred upravnimi enotami ali krajevnimi uradi po vsej državi. Informacije lahko zainteresirani dobijo na spletni strani, nudili jih bodo tudi na brezplačni telefonski številki.

"Nihče ni prisilil vlade, da mora zimski dodatek vezati na to, da bo vsem bodočim generacijam poslabšala upokojitvene pogoje," je Blažič odgovoril na opozorila, da upokojenci v primeru referenduma ne bodo prejeli zimskega dodatka. V času, ko se pogovarjamo o obvezni božičnici, lahko vlada enako sprejme za upokojence, je prepričan.

Po besedah Švarca pa vlada argumente proti referendumu gradi na ustrahovanju upokojencev o tem, da ne bodo prejeli zimskega dodatka, višjih invalidskih in vdovskih pokojnin. Kot so po njegovem mnenju zagovorniki zakonodaje ustrahovali z argumentom, da bodo naslednje spremembe zakonodaje še slabše, zato je reforma prejela podporo sindikatov na Ekonomsko-socialnem svetu.

"V kolikor vsi podpisniki te reforme verjamejo, da uživajo širok družbeni konsenz, da so se posvetovali v dovolj širokem krogu, potem ne vidimo nobenega razloga za nasprotovanje referendumu," je dejal Blažič.

DZ je novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki viša starostno mejo za upokojitev in odmerni odstotek, daljša referenčno obdobje za pokojninsko osnovo in spreminja način usklajevanja pokojnin, z 49 glasovi za in enim proti sprejel 18. septembra.

Delavska koalicija je pobudo za naknadni zakonodajni referendum o reformi vložila 24. septembra. Podprla jo je s skoraj 10.000 podpisi volivcev, čeprav jih potrebovala le 2500.