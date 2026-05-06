Slovenija

Zmeda pri vpisovanju pacientov: med čakajočimi krožile neveljavne številke

Idrija, 06. 05. 2026 14.30 pred 36 minutami 3 min branja 69

Avtor:
N.V. STA
Čakajoči pred ZD Idrija

V zgodnjih jutranjih urah se je pred zdravstveno postajo Cerkno, ki spada pod okrilje ZD Idrija, začela viti dolga kolona ljudi, ki so se prišli vpisati k novi osebni zdravnici, čeprav bo ta začela nove paciente opredeljevati šele ob 15. uri. Po odhodu dosedanjega zdravnika v upokojitev je namreč skoraj 1400 ljudi ostalo brez osebnega zdravnika. Prišlo pa je tudi do zapleta, saj so med čakajočimi zaokrožili listi s številkami, pri katerih pa po pojasnilih pristojnih ni šlo za dejanske številke, ki bi ljudem zagotovile mesto na seznamu za vpis.

Niti slaba vremenska napoved ni danes zjutraj ustavila množice ljudi, ki so se želeli vpisati k novi zdravnici, četudi ta vsekakor ne bo mogla sprejeti vseh 1400 pacientov. K temu jih je spodbudil podatek, da bo zdravnica opredelila le 490 pacientov, ker bo delala v skrajšanem obsegu delovnega časa in bo ambulanta zaenkrat delala le dvakrat tedensko.

A kot smo poročali že včeraj, je bilo pričakovati pravi kaos.

"V ZP Cerkno so mi povedali, da čakanje v stavbi ne bo mogoče, torej bo množica ljudi predvidoma več ur stala na dežju in mrazu," nam je včeraj povedala bralka.

V skupnem sporočilu so včeraj ZD Idrija, v katerega spada tudi ambulanta v Cerknem, in obe občini zagotovili občanom, da bodo v sodelovanju s civilno zaščito poskrbeli za šotore, da ljudje ne bi čakali v dežju. Danes zjutraj pa je bil pred zdravstvenim domom postavljen le en šotor, kar ni zadostovalo za vse ljudi, ki so se prišli vpisati.

Za informacije smo se obrnili tudi na Občino Idrija, ki je sporočila, da je bila organizacija izvedena na Občini Cerkno. Slednji so nam sicer odgovorili, naj se za več vprašanj obrnemo kar na Zdravstveni dom Idrija, od koder pa še čakamo odgovor.

Delili napačne listke s številkami?

Kot nam je pozneje sporočila bralka, so uslužbenci zdravstvene postaje okrog 11.30 čakajočim razdelili številke, tako da jim ni bilo več treba čakati na dežju. Poleg tega je glavna sestra vse starejše napotila v notranjost zdravstvenega doma, da niso bili izpostavljeni slabim vremenskim razmeram.

A tudi pri številkah se je zapletlo. Čakajoči so od predstavnikov ZD danes prejeli liste s številko, z datumom in žigom, kjer je bilo navedeno, kdaj naj se oglasijo v ambulanti za dejanski podpis izjave za opredelitev pri novi zdravnici. A še preden je ZD Idrija začel deliti uradne številke, so med čakajočimi zaokrožili listki z napisano zgolj številko, brez datuma in žiga.

Prišlo je do zmede, ker ni bilo jasno, ali gre že za "uradne" številke, ki jih deli ZD Idrija, ali ne. Ko so bili v ZD Idrija obveščeni o listkih, ki so jih delile nepooblaščene osebe, so čakajočim večkrat pojasnili, da listi niso pravi in jih ne deli ZD Idrija. Nekateri pacienti so namreč po prejetju nepravih listov že odhajali iz vrste, misleč, da že imajo številko, ki jim zagotavlja mesto na seznamu za vpis pri novi zdravnici.

V. d. direktorice ZD Idrija Branka Florjančič je v izjavi poudarila, da so prave le številke, opremljene z datumom naročenega obiska ambulante in žigom ZD Idrija, ki so jih delavci ZD Idrija pred zdravstveno postajo Cerkno začel deliti nekaj pred 12. uro. Za delitev prej, in ne šele ob 15. uri, kot je bilo sprva določeno, so se v ZD odločili zaradi slabega vremena in zaradi dolge vrste čakajočih, med katerimi so bili tudi starejši in bolni.

Kdo je bil povzročitelj zmede, bodo pristojni še ugotavljali. 

Stanje glede zdravnikov kritično

Prebivalci tako Idrije kot Cerknega se sicer že dlje časa soočajo s pomanjkanjem zdravnikov. Mnogi morajo zdravnika iskati v drugih krajih, kar je za večino precej težavno.

V zdravstvenem domu sicer pričakujejo, da bodo njihove zdravniške vrste kmalu popolnili specializanti družinske medicine, ki v prihodnjih mesecih zaključujejo specializacijo. Za zdaj je sicer organizirana dodatna ambulanta, v katere delo se vključujejo redno zaposleni specialisti, specializanti in zunanji sodelavci, so nam včeraj sporočili iz zdravstvenega doma.

zd idrija osebna zdravnica dež cerkno

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

txoxnxy
06. 05. 2026 16.34
Kam je golobnjak pripeljal zdravstvo v zadnjih 4 letih . Potem pa čuješ mesečnjaka da bo zahteval referendom proti boljšemu jutri .
Dragica Cegler
06. 05. 2026 16.34
Napišem besedo pametnjakovič,pa mi pravijo,da je to nedovoljena beseda
Yoda
06. 05. 2026 16.33
Zdaj, ko bo Janez uredil privat zdravstvo, ne bo več vrst.... naročiš se pri katermkoli zdravniku in prideš na pregled s polno denarnico... 👍
Beila Ciao1
06. 05. 2026 16.32
Na prejšnjih volitvah velika večina Slovencev volilo Robija.
Dragica Cegler
06. 05. 2026 16.32
Perun. Očem ti to.?Saj je plačljiv.Od plače trgajo najmanj 300 e in 35 e dodatnega.Tistim z večjo plačo se oa več.Pa jih veliko nič ne koristi.Kobsem hodila v službo sem bila 2 krat v bolniški in 1 krat porodniški.Zdaj moram pa specialista plačati,da ne čakam pol leta,pametnakovič.
E.Nigma
06. 05. 2026 16.31
Zmeda pri vpisovanju pacientov: med čakajočimi krožile neveljavne številke. In zneski v €. Daj dam sistem. Oziroma koliko imaš v žepu pa si not.
Volja
06. 05. 2026 16.26
Norca se brijejo, kjer se le da v javni upravi.
E.Nigma
06. 05. 2026 16.25
Zakaj ti socialkarji z CSD podporo si sami ne plačujejo zavarovanja. Saj pa ima denar. Ne ima. Dobi ga. Za đabe in nič dela. Zakaj mu zavarovanje plačujemo mi? Saj nič ne dela, torej je zdrav. Te pa naj dela, če mu nič ni. Zakaj rabi zavarovanje. Za tur na trtici od sedenja in brezdelja?
Dragica Cegler
06. 05. 2026 16.25
Senzor Kje?
Volja
06. 05. 2026 16.25
Škandal! Brezobziren, pišmeuhovski odnos tako odhajajočega zdrsmavnika kot samega vodstva ZD! Če bi hoteli, bi lahko poslali dopis, da bodo prenesli seznam s sedanjega na novega zdravnika, če se s tem ne strinjajo, naj sporocijo...na katere kontaktne naslove ustno, pisno ali elektronsko.
Dragica Cegler
06. 05. 2026 16.24
A ti ljudje ne vedo ,khe je parlament?Vlaknine bi morali z rokami zmetali na ulico.A Robi jexse v Sloveniji?Banda levaska.
don_ludvik
06. 05. 2026 16.24
Kaj se pa gre ta naša gnila slovenija
ThorStorm666
06. 05. 2026 16.24
To je pač golobizem, cveti v vseh pogledih
Volja
06. 05. 2026 16.29
To je nekaj tretjega 🤡
Fery Zaka
06. 05. 2026 16.23
Boljše bi bilo, da bi naredilo žrebanje kar osebje zd. Brez da ljudje čakajo na dežju. Kdor ima srečo, bi prišel do zdravnice. Ne glede na to, koliko davkov plača, da ima zdravnico. Oz. da naj bi jo imel.
Teofil
06. 05. 2026 16.20
Tanje ni več,odšla je drugam
natmat
06. 05. 2026 16.18
Da se takšne stvari dogajajo bi moral leteti direktor zdravstvenega doma...
Senzor
06. 05. 2026 16.16
Ne objavijo kdo je zaštihal 42 letno žensko.!!!???
E.Nigma
06. 05. 2026 16.18
Levičar
Bbcc12
06. 05. 2026 16.22
Desni ekstremist.
E.Nigma
06. 05. 2026 16.27
Torej tujec. Kajti teh ni v Sloveniji.
E.Nigma
06. 05. 2026 16.16
Pod Garganelovo vlado. Sem imel enega dr. se je odselil v drugi kraj, sem imel kar njegovega namestnika, je ta odšel in zdaj imam zdravnico že 4 leta. Nobene panike. Sploh nisem vedel, da je že drugi, ko je prvi odšel. Tam pri zdravniku sem zvedel, da moj več ne dela. In da je zdaj ta in ta.
a res1
06. 05. 2026 16.12
V teh dneh pa res ni nekega mraza, kot pišete.
E.Nigma
06. 05. 2026 16.13
Probaj zunaj spat. Pa še potem oglasi
