Zmeda pri vpisovanju pacientov: med čakajočimi krožile neveljavne številke

Niti slaba vremenska napoved ni danes zjutraj ustavila množice ljudi, ki so se želeli vpisati k novi zdravnici, četudi ta vsekakor ne bo mogla sprejeti vseh 1400 pacientov. K temu jih je spodbudil podatek, da bo zdravnica opredelila le 490 pacientov, ker bo delala v skrajšanem obsegu delovnega časa in bo ambulanta zaenkrat delala le dvakrat tedensko. A kot smo poročali že včeraj, je bilo pričakovati pravi kaos. "V ZP Cerkno so mi povedali, da čakanje v stavbi ne bo mogoče, torej bo množica ljudi predvidoma več ur stala na dežju in mrazu," nam je včeraj povedala bralka.

V skupnem sporočilu so včeraj ZD Idrija, v katerega spada tudi ambulanta v Cerknem, in obe občini zagotovili občanom, da bodo v sodelovanju s civilno zaščito poskrbeli za šotore, da ljudje ne bi čakali v dežju. Danes zjutraj pa je bil pred zdravstvenim domom postavljen le en šotor, kar ni zadostovalo za vse ljudi, ki so se prišli vpisati.

Čakajoči pred ZD Idrija Bralka

Za informacije smo se obrnili tudi na Občino Idrija, ki je sporočila, da je bila organizacija izvedena na Občini Cerkno. Slednji so nam sicer odgovorili, naj se za več vprašanj obrnemo kar na Zdravstveni dom Idrija, od koder pa še čakamo odgovor.

Delili napačne listke s številkami?

Kot nam je pozneje sporočila bralka, so uslužbenci zdravstvene postaje okrog 11.30 čakajočim razdelili številke, tako da jim ni bilo več treba čakati na dežju. Poleg tega je glavna sestra vse starejše napotila v notranjost zdravstvenega doma, da niso bili izpostavljeni slabim vremenskim razmeram. A tudi pri številkah se je zapletlo. Čakajoči so od predstavnikov ZD danes prejeli liste s številko, z datumom in žigom, kjer je bilo navedeno, kdaj naj se oglasijo v ambulanti za dejanski podpis izjave za opredelitev pri novi zdravnici. A še preden je ZD Idrija začel deliti uradne številke, so med čakajočimi zaokrožili listki z napisano zgolj številko, brez datuma in žiga. Prišlo je do zmede, ker ni bilo jasno, ali gre že za "uradne" številke, ki jih deli ZD Idrija, ali ne. Ko so bili v ZD Idrija obveščeni o listkih, ki so jih delile nepooblaščene osebe, so čakajočim večkrat pojasnili, da listi niso pravi in jih ne deli ZD Idrija. Nekateri pacienti so namreč po prejetju nepravih listov že odhajali iz vrste, misleč, da že imajo številko, ki jim zagotavlja mesto na seznamu za vpis pri novi zdravnici. V. d. direktorice ZD Idrija Branka Florjančič je v izjavi poudarila, da so prave le številke, opremljene z datumom naročenega obiska ambulante in žigom ZD Idrija, ki so jih delavci ZD Idrija pred zdravstveno postajo Cerkno začel deliti nekaj pred 12. uro. Za delitev prej, in ne šele ob 15. uri, kot je bilo sprva določeno, so se v ZD odločili zaradi slabega vremena in zaradi dolge vrste čakajočih, med katerimi so bili tudi starejši in bolni. Kdo je bil povzročitelj zmede, bodo pristojni še ugotavljali.

