Pred ZD od ranega jutra dolga vrsta ljudi, številni kljub temu še brez zdravnika

Zunaj je bila še trda tema, ko se je pred Zdravstvenim domom Ljubljana, poslovno enoto Bežigrad, že vila dolga vrsta čakajočih. Razlog? Novi vpisi k dvema družinskima zdravnicama, ki v tej enoti odpirata svoji ordinaciji.

Vrata za nove vpise so v zdravstvenem domu odprli ob 6. uri zjutraj, številni, vpisi za ta dan pa so bili omejeni. Starejši par, ki je pred vhod zdravstvenega dom prišel le 10 minut po šesti uri zjutraj, je opisal množico, ki se je že takrat zbrala pred domom. "Do konca pločnika so bili," je povedala gospa. Oba sta sicer do zdravnice uspela priti. "Ker sva invalidna, naju je sestra spustila naprej," je povedala. Zdravnika sta sicer izgubila 1. decembra, ko je ta odšel.