PRENOS V ŽIVO: Pred zdravniško še prva stavka pacientov - kakšne so zahteve?

Dan pred stavko zdravnikov, ki jo je za 11. januar napovedal zdravniški sindikat Fides, nas čaka še prva stavka pacientov in pacientk. Predstavniki civilne Iniciative Glas ljudstva so na tiskovni konferenci predstavili nabor konkretnih ukrepov, ki so jih, kot pravijo, uskladili tudi s stroko. Ministrstvo za zdravje so pozvali, naj se do njih nemudoma opredeli oz. jih začne izvajati.

Jaša Jenull je poudaril, da je pomanjkanje predvsem družinskih zdravnikov trenutno ena večjih težav v slovenskem zdravstvenem sistemu. Pojasnil je, da je brez izbranega osebnega zdravnika že več kot 130.000 ljudi. V iniciativi tako za 10. januar, dan pred napovedano zdravniško stavko, napovedujejo veliko stavko bolnikov. "Stavka ni uperjena proti zdravnikom, ki vztrajajo v okviru javnega zdravstvenega sistema. Stavka tudi ne ruši vlade. To je stavka za obnovo javnega zdravstva; stavka pacientk in pacientov, kot tudi zdravnikov in vseh zdravstvenih delavcev, ki še vztrajajo v javnem zdravstvenem sistemu," so pojasnili v iniciativi. icon-expand Bolniki v čakalnici FOTO: Shutterstock K udeležbi bodo povabili tudi vse zdravstvene delavke in delavce. V okviru stavke bodo med drugim zahtevali dostop do družinskega zdravnika za vse, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in ustavitev odtekanja javnega denarja k zasebnikom. Z novim letom je sicer zaživela pravna podlaga za organizacijo ambulant za bolnike brez izbranega osebnega zdravnika, ki je eden od ukrepov, s katerim želi pristojno ministrstvo nasloviti pomanjkanje družinskih zdravnikov. PREBERI ŠE Zdravniku za uro dela v ambulanti za neopredeljene 80 evrov, medicinski sestri 35 Ministrstvo za zdravje je decembra objavilo seznam ambulant za neopredeljene bolnike. Teh je predvidenih 94, le v Ljubljani naj bi svoja vrata odprlo 19 ambulant. V ZD Ljubljana pravijo, da so zdravnikom in medicinskim sestram po zadnjih navodilih zdravstvenega ministrstva poslali nov poziv. Večina osebja je namreč čakala na zadnje informacije, tudi o plačilu, ki je zdaj znano. Urno postavko je v navodilih določilo ministrstvo za zdravje. Bruto bruto urna postavka bi tako zdravniku prinesla 121 evrov, neto torej okoli 80, srednji medicinski sestri 54 evrov (neto 35), zdravstvenemu administrativnemu delavcu pa 27 evrov bruto bruto urne postavke. Delavci, ki delajo v ambulantah za neopredeljene, so oproščeni tudi določenega davka. Nekatere ambulante bi lahko v ZD Ljubljana začele delovati že prihodnji teden.