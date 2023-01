Predaj se trenutku. Prebudi svojo kreativno žilico. Obišči flower therapy.

In kaj je tisto, kar poskrbi, da se počutimo bolje? Med drugim tudi rože. Naredijo nas srečnejše in bolj sproščene. Ustvarjanje s cvetjem pomirja telo, misli in duha. To potrjujejo raziskave in Metka iz Sanjskega šopka. Sedaj pa se temu prepričanju lahko pridružite tudi vi. Metka je namreč našla nov pristop – flower therapy delavnice , ki so zasnovane tako da navdihujejo, pomirjajo in zmanjšujejo stres, vse to pa se zgodi, ko združimo cvetje, moč dotika in kreativni naboj. Sliši se kot nalašč za začetek novega leta!

Kaj je flower therapy?

Gre za delavnice ustvarjanja s cvetjem, na katerih pa lahko pozabite na vse tehnike in pravila kreiranja. Ne boste se učili, kako pravilno skreirati šopek, namizno dekoracijo ali venček. Ne, na cvetlični terapiji ni prostora za prav ali narobe, ni nobenih pravil. Teh je preveč že v vsakdanjem življenju in vas preveč omejujejo, zato bodo na teh delavnicah v ospredju vaša čustva in občutki, ki jih v tistem trenutku občutite – vse, kar težko v opišete z besedami. Nežno božanje cvetov vam izostri dotik, vonjanje cvetlic izostri vonj, barve pa vas pomirijo in spravijo v boljšo voljo.