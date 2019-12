Predaja štafete

Če je do danes namreč veljala teorija, da starost volivcev ne predstavlja (večjega) faktorja v kontekstu volilnega vedênja, pa so bile zadnje parlamentarne volitve v Veliki Britaniji dogodek, ki izrazito odstopa od te uveljavljene teorije. Kombinacija demografskih kazalnikov in volilnega vedênja volivcev nam namreč pokaže velike razlike med mladimi in starimi državljani, tako v smislu političnih preferenc, kakor tudi v stopnji volilne mobilizacije.

Mladi do 29 leta, ki so se udeležili volitev, so večinsko podprli laburiste, vendar to demografsko skupino zaznamuje tudi nizka stopnja volilne mobilizacije. Državljani, starejši od 60 let, so ob visoki stopnji volilne mobilizacije večinsko podprli konzervativce. Če so imele ostale stranke bolj ali manj enako stopnjo podpore med različnimi demografskimi skupinami, pa je trend podpore v relaciji do starosti volivcev obeh največjih strank očiten. Z naraščanjem starosti volivcev se radikalno niža podpora laburistom in radikalno viša podpora konzervativcem. Starost volivcev v 21. stoletju tako očitno postaja pomemben dejavnik volilnega vedênja in aktivnega državljanstva na splošno.

Takšne razlike v volilnem vedênju omenjenih demografskih skupin lahko pripišemo času velikih tehnoloških in družbenih sprememb, v katerem se nahajamo, predvsem pa radikalno različnim habitusom mladih in starih državljanov, ki so nastali kot posledica tehnološkega in družbenega razvoja v zadnjih letih. Koncept habitusa je utemeljil francoski sociolog in filozof Pierre Bourdieu, ki govori o habitusu kot o mentalni reprezentaciji stvarnosti, ki v glavi posameznika nastane na podlagi vseh preteklih izkušenj iz življenjskega sveta, ki ne samo določa interpretacijo okolja oz. konteksta aktualne družbeno-politične situacije, v kateri se posameznik nahaja, temveč determinira tudi pričakovanja posameznika o prihodnosti.

Posameznikov habitus kot sistem kognitivnih shem je torej primarno odvisen od spomina. V njem so shranjene temeljne predstave o objektih, faktične asociacije, ki so vezane na te objekte, ter čustvene asociacije, ki temeljno predstavo o objektu skupaj s pripadajočimi faktičnimi asociacijami vežejo v kognitivne sheme. Slednje lahko obstajajo bodisi kot argumenti bodisi kot zgodbe, ki sta po Brunerju dva kognitivna modela, s pomočjo katerih ljudje osmišljamo svojo realnost.