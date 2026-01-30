Naslovnica
Slovenija

Predali 166 pištol, 82 pušk in skoraj 25 tisoč različnih nabojev

Ljubljana, 30. 01. 2026 19.48 pred 1 uro 1 min branja 8

Avtor:
Ema Čepon
Pištola

Čas za predajo nezakonitega orožja in streliva brez pravnih posledic, ki jo je omogočil zakon, sprejet po tragični smrti Aleša Šutarja, se izteka. Prostovoljna predaja nezakonitega orožja je možna samo še v soboto. Kaj kažejo zadnji podatki - koliko ljudi se je odločilo za predajo, kaj vse so policisti zasegli in kje največ?

Po čisto zadnjih podatkih policije se je za prostovoljno predajo orožja odločilo že več kot 250 ljudi. Do danes so predali že 166 pištol, 82 pušk, od tega kar 27 avtomatskih pušk in še blizu 25 tisoč različnih nabojev.

Policisti so ob tem zasegli še skoraj 90 bomb oziroma min, več kot dva kilograma eksploziva, vžigalne vrvice ... pa tudi - dodajajo na policiji - več posameznih delov hladnega orožja.

Največ orožja so - kot kaže - pobrali policisti ljubljanske policijske uprave - 116 zasegov so opravili. Sledi PU Celje, kjer je orožje predalo 37 ljudi, še 32 v Novem mestu in denimo 26 v Mariboru.

Rok za predajo se - kot rečeno - izteče jutri. Spomnimo, imetniki se morajo na posebni telefonski liniji najprej dogovoriti za termin. In nikakor - kot vnovič poudarjajo na policiji – orožja kar sami prinašati na policijsko postajo.

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
E.Nigma
30. 01. 2026 20.58
Jaz jo bom obdržal.
Odgovori
0 0
E.Nigma
30. 01. 2026 21.00
Glock 9mm.
Odgovori
0 0
E.Nigma
30. 01. 2026 21.01
Cela norišnica. Ampak to je samo za proti obrambo.
Odgovori
0 0
SDS_je_poden
30. 01. 2026 20.41
Nekaj orožja se je predalo. Pa so se nekateri smejali, da ne bo nič.
Odgovori
-1
0 1
vlahov
30. 01. 2026 20.36
Socialisti srteljajo nedolžne . Poglej po svetu. Marxisti morilci.
Odgovori
0 0
Jožajoža
30. 01. 2026 20.02
Ljudje napaka.22. Marca janßisti ne bodo priznali poraza .bojim se,da nas bodo fizično napadli
Odgovori
-1
5 6
Groucho Marx
30. 01. 2026 20.18
Ljubi naš kvadratni joža, boš pa iz kevdra privlekel svojo jna zastavniško flinto.
Odgovori
+4
7 3
asgard
30. 01. 2026 20.38
Misliš šeflo pa kuhalnico. Ker verjetno ta joza več kot kuhar ni bil.
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
