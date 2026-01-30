Predali 166 pištol, 82 pušk in skoraj 25 tisoč različnih nabojev

Po čisto zadnjih podatkih policije se je za prostovoljno predajo orožja odločilo že več kot 250 ljudi. Do danes so predali že 166 pištol, 82 pušk, od tega kar 27 avtomatskih pušk in še blizu 25 tisoč različnih nabojev.

Policisti so ob tem zasegli še skoraj 90 bomb oziroma min, več kot dva kilograma eksploziva, vžigalne vrvice ... pa tudi - dodajajo na policiji - več posameznih delov hladnega orožja.

Največ orožja so - kot kaže - pobrali policisti ljubljanske policijske uprave - 116 zasegov so opravili. Sledi PU Celje, kjer je orožje predalo 37 ljudi, še 32 v Novem mestu in denimo 26 v Mariboru.

Rok za predajo se - kot rečeno - izteče jutri. Spomnimo, imetniki se morajo na posebni telefonski liniji najprej dogovoriti za termin. In nikakor - kot vnovič poudarjajo na policiji – orožja kar sami prinašati na policijsko postajo.