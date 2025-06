Predali več kot 5000 podpisov pod peticijo 'Kriminalec naj ne bo politik'

Peticijo je v treh tednih podprlo več kot 5000 državljank in državljanov. Pobuda je nastala kot odziv na očitno neskladje med pričakovanji, ki veljajo za običajne zaposlitve v javnem sektorju, in standardi, ki veljajo za politike, so predstavili na novinarski konferenci.

"Ko nekdo zlorabi funkcijo, prejema podkupnino ali goljufa na volitvah - naj mu zakon ne daje še druge možnosti, da upravlja z državo. V vseh drugih poklicih to velja. Tudi v politiki mora. Ni razloga, da bi bile najvišje funkcije izjema - nasprotno, tam so standardi lahko samo višji," je povedal podpredsednik Gibanja Svoboda Mladi Blaž Juren. V podmladku so prepričani, da to je obramba demokracije.