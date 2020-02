Neuradno naj bi Tonin od Janše zahteval predsedstvo v državnem zboru

Težko predstavljivo je, da bi lahko Janez Janša vlado sestavil brez SMC in Desusa, a še težje bi to bilo brez NSi, ki si odkrito želi predčasnih volitev. Čeprav je antipatija Ljudmile Novak do Janše znana, pa bi si NSi težko privoščila prevzeti odgovornost, da bi prav oni onemogočili desno vlado in njihovo sodelovanje v njej. Še posebno, če uspe SDS dobiti na svojo stran SMC in Desus.

Zdaj, ko je jasno, da je edini možni mandatar Janša, v NSi neuradno prihajajo z novimi brezkompromisnimi pogoji.Matej Tonin za predsednika državnega zbora, NSi pa najmanj en državotvorni resor ob konkretnem programu na področju zdravstva, dolgotrajne oskrbe, gospodarstva in zniževanja davkov. Tudi Janša, ki pogosto postavlja ultimate, bi torej za novo, desno vlado moral precej zmanjšati svoje apetite in sprejeti kar nekaj kompromisov.