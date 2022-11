Predčasno glasovalo 3,91 odstotka volilvcev

Za primerjavo je na referendumu o noveli zakona o vodah julija 2021 prvi dan predčasnega glasovanja svoj glas oddalo 24.707 volivcev oziroma 1,45 odstotka volilnih upravičencev, drugi dan 30.113 oz. 1,77 odstotka, zadnji dan pa 29.376 oz. 1,73 odstotka volivk in volivcev. Skupaj je takrat na referendumu predčasno glasovalo 84.196 volivk in volivcev oz. 4,96 odstotka volilnih upravičencev.

Odprtih 2999 rednih volišč in 88 volišč omnia

V nedeljo bo od 7. do 19. ure odprtih 2999 rednih volišč in 88. t. i. volišč omnia. Volivke in volivci se bodo na referendumih odločali o noveli zakona o vladi, noveli zakona o dolgotrajni oskrbi in noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija. O vsakem posameznem referendumu volivec glasuje tako, da obkroži besedo ZA ali besedo PROTI (torej za uveljavitev zakona ali proti uveljavitvi zakona). Volivec se sam odloči, za katerega od referendumov glasuje (za enega, dva ali vse tri).