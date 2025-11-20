Predčasno glasovanje na referendumu se končuje

Volivci lahko predčasno glasujejo le v okraju stalnega prebivališča, prijava na predčasno glasovanje ni potrebna, volivci potrebujejo le osebni dokument za identifikacijo.
Predčasno glasovanje je potekalo že v torek in sredo, prvi dan je svoj glas predčasno oddalo 9308 volivcev, kar je 0,59 odstotka vseh volilnih upravičencev. Podatke o volilni udeležbi drugega dne predčasnega glasovanja pa bo Državna volilna komisija (DVK) sporočila danes.
Zadnjega zakonodajnega referenduma, to je o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, se je medtem prvi dan predčasnega glasovanje udeležilo nekaj manj volivcev, to je 6642 volivcev oziroma 0,39 odstotka vseh volilnih upravičencev. Predčasnega glasovanja na tem referendumu sta se skupaj udeležila 23.102 volivca oziroma 1,36 odstotka vseh volilnih upravičencev.
Splošno glasovanje o usodi zakona, ki bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi, bo v nedeljo potekalo na 2971 rednih voliščih in 88 voliščih za glasovanje zunaj okraja stalnega prebivališča. V tujini bodo volišča odprta na 29 diplomatsko-konzularnih predstavništvih.
Referendumsko vprašanje se bo glasilo: "Ali ste za to, da se uveljavi zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 24. julija 2025?"
