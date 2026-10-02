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Slovenija

Predčasno glasovanje pred referendumi tokrat v vseh volilnih okrajih

Ljubljana , 02. 10. 2026 15.07 pred 11 urami 5 min branja 6

Avtor:
A.K. STA
Glasovanje

Pred referendumi, ki bodo 11. oktobra, bo v torek, sredo in četrtek možno predčasno glasovati na 99 voliščih v vseh volilnih okrajih. Na območju upravne enote Ljubljane bo predčasno glasovanje na 15 lokacijah. Državna volilna komisija volivcem svetuje, naj preverijo, v kateri volilni okraj spadajo in na kateri lokaciji lahko predčasno glasujejo.

Sočasno bodo 11. oktobra izvedeni zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter trije posvetovalni referendumi - o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za Radiotelevizijo Slovenija, o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbenokoristna dela ter o volilni pravici na lokalnih volitvah.

Predčasno glasovanje bo 6., 7. in 8. oktobra možno od 7. do 19. ure. Na območju upravne enote Ljubljana ne bo več organizirano na eni skupni lokaciji za vse volilne okraje, temveč bo potekalo na različnih lokacijah. V vsakem ljubljanskem volilnem okraju bo eno volišče za predčasno glasovanje, le volilni okraj Ljubljana - Vič Rudnik 1 ima dva, in sicer v prostorih Občine Ig in Doma krajanov Notranje Gorice. Državna volilna komisija (DVK) volivke in volivce tega volilnega okraja posebej opozarja, da ne morejo prosto izbirati, na katerem od volišč bodo predčasno glasovali. To bo odvisno od njihovega rednega volišča.

Volilna skrinjica
Volilna skrinjica
FOTO: Bobo

Volivci s stalnim prebivališčem v volilnem okraju Ljubljana - Šiška 1 bodo na primer lahko predčasno glasovali v prostorih Mestne občine Ljubljana na Kebetovi ulici 1, volivci s prebivališčem na območju volilnega okraja Moste Polje 2 pa v Domu občanov Fužine.

Ob ljubljanskih so spremenjene tudi lokacije za predčasno glasovanje v volilnih okrajih Žalec 2, Velenje 2 in Laško.

Vsi volivci lahko s pomočjo svojega stalnega prebivališča v Sloveniji preverijo podatke o lokaciji predčasnega in rednega glasovanja prek spletnega iskalnika volišč na www.dvk-rs.si/volisca.

Predsednik DVK Peter Golob je na današnji novinarski konferenci dejal, da bo 11. oktobra odprtih 2984 rednih volišč in 88 volišč omnia za glasovanje izven svojega volilnega okraja. Vlogo za glasovanje na volišču omnia lahko volivci oddajo preko portala eUprava do vključno srede, 7. oktobra, prav tako je treba do 7. oktobra oddati vlogo za glasovanje na domu.

Golob je posebej opozoril, da bodo lahko volivci na volišče prišli samo enkrat in se tam odločili, na koliko referendumih bodo glasovali. "Ne more potem popoldne priti in reči, zdaj bi pa glasoval še na preostalih treh. Ko je enkrat podpisan, je izkoristil svojo volilno pravico," je poudaril.

Direktor službe DVK Igor Zorčič pa je dodal, da enako velja za predčasno glasovanje. "Nekdo, ki je šel predčasno glasovati in se je po svoji volji odločil, da bo izpolnil samo eno glasovnico, ne pomeni, da ima pravico priti v nedeljo in glasovati še na preostalih treh referendumih," je dejal.

Pri zakonodajnem referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi velja kvorum, in sicer bo zakon zavrnjen, če bo proti njemu glasovala večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti glasuje najmanj petina vseh volilnih upravičencev. Po podatkih ministrstva za notranje zadeve je bilo 1. septembra v Sloveniji 1.698.526 volilnih upravičencev, kar pomeni, da bi moralo za zavrnitev zakona proti glasovati 339.706 volivk in volivcev, je povedal Golob.

Na sedežih diplomatsko-konzularnih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije bo 11. oktobra odprtih 30 volišč. Zorčič je povedal, da so prejeli 1506 vlog za glasovanje po pošti iz tujine, od tega jih je bilo pozitivno rešenih 1492, tem volivcem pa so gradivo že poslali po pošti. Prejeli so tudi 680 vlog za glasovanje na diplomatskih predstavništvih, pozitivno rešenih jih je bilo 679. Zorčič je zagotovil, da pri prijavi na glasovanje iz tujine ni prihajalo do težav, prav tako se noben volivec ni obrnil na DVK glede kakršnihkoli težav.

V nedeljo, 11. oktobra, bo DVK o volilni udeležbi do 11. ure obveščala ob 12. uri, o volilni udeležbi do 16. ure pa ob 17. uri. Zorčič je opozoril, da bodo sporočali le volilno udeležbo za zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Končne rezultate o udeležbi in izidih bodo začeli objavljati okrog 20.30.

Zorčič je napovedal, da bodo volilni odbori po zaprtju volišč najprej ugotavljali izid glasovanja na zakonodajnem referendumu, potem na posvetovalnih referendumih o denarni socialni pomoči, o volilni pravici na lokalnih volitvah ter kot zadnje o ukinitvi obveznega plačevanja rtv-prispevka.

Izid glasovanja po pošti iz domovine bodo volilne komisije ugotavljale v ponedeljek, 12. oktobra, glasovanje iz tujine in na diplomatsko-konzularnih predstavništvih pa 19. oktobra.

Predvidena ocena stroškov referendumov bo po Zorčičevih besedah več kot devet milijonov evrov, in sicer zaradi višjih nadomestil članov volilnih komisij in odborov ter višjih stroškov tiska.

Zorčič je povedal še, da so tokrat volilni imeniki ponekod zelo veliki, zato se z ministrstvom za notranje zadeve in javno upravo dogovarjajo o oblikovanju delovne skupine, ki bo začela pripravljati smernice za prehod na elektronske volilne imenike.

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik pozdravlja ureditev predčasnega glasovanja na referendumih, saj tako nikomur ne bo treba na oddaljeno volišče, kot se je do dogajalo na zadnjih volitvah v državni zbor, je zapisal v sporočilu za javnost.

Lobnik je sicer marca po uradni dolžnosti uvedel postopek ugotavljanja diskriminacije na podlagi kraja bivanja pri možnosti oddaje predčasnega glasu v ljubljanskih volilnih okrajih. Na njegove pozive, naj se tisti, ki so se zaradi organizacije predčasnega glasovanja počutili prikrajšane, obrnejo nanj, se ni javil nihče, zato bo začeti postopek ugotavljanja diskriminacije v kratkem ustavil.

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KOMENTARJI6

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Slavko BabIč
02. 10. 2026 17.42
Proti Janšizmu!
Odgovori
+0
2 2
Slavko BabIč
02. 10. 2026 17.42
V sredo 5 X PROTI!
Odgovori
-1
1 2
flojdi
02. 10. 2026 17.24
.ne grem tja.poslali so mi en pildek .danes še tisto potrditveno vabilo.ne grem.lahko bi mi poslali Vprašalnik za vse...in bi ga jim bilo ..po volji...treba vrnit izpolnjenega.s podpisom. V takem primeru bi dobili moj odgovor oz moje mnenje..ali voljo. Tja pa ne grem.Delat nekih nepodpisanih krogcev pika
Odgovori
-1
1 2
Tami69
02. 10. 2026 16.04
Zdaj pa gre,za parlamentarne volitve pa ni šlo?
Odgovori
+3
4 1
ap100
02. 10. 2026 15.42
da se a ne zoki
Odgovori
-2
2 4
Trikrat cepljen
02. 10. 2026 15.35
Vzhodna slovenska meja z Hrvaško je spet preluknjana kot alpski sir. Prebivalci Haloz in okolice zgroženi . Vprašanje za koalicijo ?
Odgovori
-1
3 4
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