V 167 od 212 občin so župane za prihodnji štiriletni mandat izbrali že 15. novembra, ko so izvolili tudi nove občinske svete. V preostalih 45 občinah, kjer nobeden od županskih kandidatov ni dobil večinske podpore, pa se bodo morali 29. novembra znova odpraviti na volišča. Izbirali bodo med kandidatoma, ki sta bila najuspešnejša v prvem krogu. Na župane med drugim čakajo tudi v polovici mestnih občin, Ljubljani, Mariboru, Kopru, Kranju, Novi Gorici in na Ptuju.

Volivke in volivci, ki v nedeljo ne bodo mogli na volišče, bodo imeli te dni možnost predčasne oddaje glasov. V nekaterih občinah jim bo to omogočeno v torek, sredo in četrtek, v nekaterih, zlasti manjših, pa le en dan. V dneh, ki so jih za predčasno glasovanje določile občinske volilne komisije, bodo volišča odprta med 7. in 19. uro.

V Ljubljani bo možno vse tri dni predčasno glasovati na Gospodarskem razstavišču, v Mariboru pa vse tri dni v razstavnem salonu Urban na Grajski ulici 7.