Predčasno glasovalo skoraj dvakrat več volivcev kot leta 2019

Od torka do četrtka je pred evropskimi volitvami in referendumi potekalo predčasno glasovanje. Vse tri dni skupaj se je predčasnega glasovanja udeležilo 3,7 odstotka volilnih upravičencev (59.097 volivcev na evropskih volitvah in 58.981 na posvetovalnih referendumih), so sporočili iz Državne volilne komisije. Pred petimi leti je evropske poslance na predčasnih volitvah volilo 31.356 volivcev oziroma 1,84 odstotka volilnih upravičencev.

Predčasno glasovanje za evropske volitve in referendume v Ljubljani FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Zadnji dan predčasnega glasovanja za evropske volitve je volilne lističe v zapečatene skrinjice oddalo 19.667 volivk in volivcev (oziroma 1,2 odstotka volilnih upravičencev). Glasovanja na posvetovalnih referendumih pa se je v četrtek udeležilo 19.631 volivk in volivcev (oz. 1,2 odstotka volilnih upravičencev). Vse tri dni predčasnega glasovanja je torej na volišče odšlo skoraj 60 tisoč volilnih upravičencev.

Splošno glasovanje na volitvah v Evropski parlament in na posvetovalnih referendumih bo potekalo v nedeljo, 9. junija, od 7. do 19. ure, na 2981 rednih voliščih in 55 voliščih za glasovanje izven okraja stalnega prebivališča. Konec maja je bilo v volilnih imenikih za glasovanje na volitvah poslancev v Evropski parlament vpisanih skupaj 1.689.465 volilnih upravičencev, od tega 1.582.691 volivk in volivcev s stalnim prebivališčem v Sloveniji in 106.774 s stalnim prebivališčem v tujini. Za glasovanje na treh posvetovalnih referendumih je v volilnih imenikih vpisanih skupaj 1.692.301 volilnih upravičencev, od tega 1.582.621 volivk in volivcev s stalnim prebivališčem v Sloveniji in 109.680 s stalnim prebivališčem v tujini.

Na predčasnem glasovanju je sicer znana volilna udeležba na evropskih volitvah in treh referendumih, v nedeljo po zaprtju volišč pa se bodo podatki o volilni udeležbi poleg evropskih volitev objavljali tudi za vsak referendum posebej. Primerjava z evropskimi volitvami 2019 in referendumom 2022 Na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament leta 2019 se je prvi dan predčasnega glasovanja udeležilo 8052 volivk in volivcev oziroma 0,47 odstotka vseh volilnih upravičencev, drugi dan 12.356, tretji dan pa 10.948 volivcev. Skupaj se je takrat predčasnega glasovanja (v vseh treh dneh) udeležilo 31.356 volivcev oziroma 1,84 odstotka volilnih upravičencev. Na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vladi novembra 2022 je prvi dan predčasnega glasovanja svoj glas oddalo 15.202 volivcev, drugi dan 28.016 volivcev, zadnji dan pa 23.123 volivk in volivcev. Skupaj je takrat na referendumu predčasno glasovalo 66.341 oz. 3,91 odstotka volilnih upravičencev. Končna volilna udeležba na omenjenem referendumu leta 2022 pa je bila 41,83-odstotna (skupaj je takrat glasovalo 708.701 volivk in volivcev), so sporočili iz DVK.

Referendum o zakonu o vladi FOTO: Bobo icon-expand