Predčasno zaključili glavna obnovitvena dela med Slovenskimi Konjicami in Dramljami

Dela na odseku so v zaključni fazi. Glavnina gradbenih del na trasi, premostitvenih objektih in v predorih je izvedena, zaključujejo dela na vozišču in premostitvenih objektih, hkrati pa nameščajo prometno in predorsko opremo ter elektrostrojne inštalacije.
Z optimizacijo posameznih faz in organizacijo del, ki so potekala tudi ponoči ter ob nekaterih koncih tedna, so lahko nekoliko skrajšali obdobje najzahtevnejše prometne ureditve. Glavna obnovitvena dela se tako zaključujejo pred predvidenim rokom, so sporočili z Darsa.
Do sprostitve prometa bodo izvedli tudi vse meritve in osnovna testiranja, potrebna za varno ponovno vzpostavitev prometa na obnovljenem smernem vozišču.
Na priključku Slovenske Konjice je bil 19. avgusta že ponovno odprt izvoz z avtoceste iz smeri Celja, skupaj s sprostitvijo prometa na obnovljenem smernem vozišču pa bo ponovno odprt tudi uvoz na avtocesto proti Celju.
Glavna gradbena dela druge, zaključne faze obsežne obnove so stekla v prvi polovici junija. Smerno vozišče proti Mariboru je bilo zaprto za promet, ves promet pa je bil preusmerjen na lani obnovljeno smerno vozišče proti Ljubljani, kjer je potekal po enem prometnem pasu v vsako smer.
Kot so pojasnili na Darsu, je bila takšna prometna ureditev nujna zaradi tehničnih značilnosti odseka, ki poteka tudi skozi predora Pletovarje in Golo rebro. Večjega števila začasnih prometnih pasov na tem območju ni bilo mogoče zagotoviti. "Najzahtevnejša faza obnove je bila zato načrtovana v poletnih mesecih, ko je zaradi počitnic in dopustov manj dnevnih migracij. Kot najprimernejše obdobje za takšno organizacijo del ga je opredelila tudi prometna analiza Prometno-tehniškega inštituta Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani," so sporočili z Darsa.
Obnovljenih bo 13 kilometrov avtoceste, dva predora in viadukti
Kot ob tem še poudarjajo, je bila obnova omenjenega odseka bistveno obsežnejša od same prenove vozišča. Zajemala je približno 13 kilometrov smernih vozišč avtoceste proti Ljubljani in Mariboru, posodobitev odvodnjavanja in notranjih oblog predorov Pletovarje in Golo Rebro ter vzpostavitev prisilnega prezračevanja v vseh predorskih ceveh.
V predorih so uredili ubežne poti skozi obstoječa prečnika ter zamenjali nizkonapetostno opremo in nadzorno-krmilni sistem. Obnova je vključevala tudi sanacijo viaduktov in mostov, med drugim objektov Škedenj I, Škedenj II in Grapa, ter postavitev novih protihrupnih ograj na izpostavljenih lokacijah.
Ponovna vzpostavitev prometa po obeh smernih voziščih še ne pomeni, da bodo na odseku takoj odpravljeni vsi elementi začasne prometne ureditve, opozarjajo na Darsu. Na smernem vozišču proti Ljubljani bo sprva veljala omejitev hitrosti 60 kilometrov na uro, saj bo med voznim in prehitevalnim pasom ostala začasna varnostna ograja. Ta bo omogočala izvedbo zaključnih del v sredinskem ločilnem pasu, ki jih zaradi trenutnega dvosmernega poteka prometa po eni polovici avtoceste ni mogoče izvesti že v času sedanje prometne ureditve.
Septembra so zato predvidene še posamezne zapore smernega vozišča proti Ljubljani, praviloma ob koncih tedna in v času manjših prometnih obremenitev. V času teh zapor bo promet v smeri proti Ljubljani preusmerjen na vzporedno regionalno cesto, medtem ko bo v smeri proti Mariboru še naprej potekal po avtocesti.
V sklopu zaključnih aktivnosti bodo izvedli tudi končna testiranja nove elektrostrojne opreme. Načrtovana je še ena popolna zapora avtoceste v obeh smereh zaradi izvedbe simulacijskega preizkusa požara v obnovljenih predorih. O vseh predvidenih zaporah bodo uporabniki pravočasno obveščeni, so še sporočili z Darsa.
Osnovna pogodbena vrednost projekta je znašala 61,64 milijona evrov brez DDV. Zaradi dodatnih in spremenjenih del, povezanih predvsem z dejanskim stanjem objektov in prilagoditvami projektnih rešitev, so junija letos sklenili aneks v vrednosti 2,42 milijona evrov, tako da trenutna pogodbena vrednost znaša 64,07 milijona evrov. Projekt v celoti financira Dars iz lastnih sredstev in brez kreditov.
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