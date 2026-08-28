Predčasno zaključili glavna obnovitvena dela med Slovenskimi Konjicami in Dramljami

Dela na odseku so v zaključni fazi. Glavnina gradbenih del na trasi, premostitvenih objektih in v predorih je izvedena, zaključujejo dela na vozišču in premostitvenih objektih, hkrati pa nameščajo prometno in predorsko opremo ter elektrostrojne inštalacije.

Z optimizacijo posameznih faz in organizacijo del, ki so potekala tudi ponoči ter ob nekaterih koncih tedna, so lahko nekoliko skrajšali obdobje najzahtevnejše prometne ureditve. Glavna obnovitvena dela se tako zaključujejo pred predvidenim rokom, so sporočili z Darsa.

Do sprostitve prometa bodo izvedli tudi vse meritve in osnovna testiranja, potrebna za varno ponovno vzpostavitev prometa na obnovljenem smernem vozišču.

Na priključku Slovenske Konjice je bil 19. avgusta že ponovno odprt izvoz z avtoceste iz smeri Celja, skupaj s sprostitvijo prometa na obnovljenem smernem vozišču pa bo ponovno odprt tudi uvoz na avtocesto proti Celju.

Glavna gradbena dela druge, zaključne faze obsežne obnove so stekla v prvi polovici junija. Smerno vozišče proti Mariboru je bilo zaprto za promet, ves promet pa je bil preusmerjen na lani obnovljeno smerno vozišče proti Ljubljani, kjer je potekal po enem prometnem pasu v vsako smer.

Kot so pojasnili na Darsu, je bila takšna prometna ureditev nujna zaradi tehničnih značilnosti odseka, ki poteka tudi skozi predora Pletovarje in Golo rebro. Večjega števila začasnih prometnih pasov na tem območju ni bilo mogoče zagotoviti. "Najzahtevnejša faza obnove je bila zato načrtovana v poletnih mesecih, ko je zaradi počitnic in dopustov manj dnevnih migracij. Kot najprimernejše obdobje za takšno organizacijo del ga je opredelila tudi prometna analiza Prometno-tehniškega inštituta Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani," so sporočili z Darsa.