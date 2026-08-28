Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Predčasno zaključili glavna obnovitvena dela med Slovenskimi Konjicami in Dramljami

Slovenske Konjice, 28. 08. 2026 09.31 pred 1 uro 3 min branja 7

Avtor:
K.H.
Obnova odseka štajerske avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami

Dars je sporočil, da na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami predčasno zaključujejo glavna dela v okviru ene najzahtevnejših obnov avtocestne infrastrukture v Sloveniji. Pred prvim šolskim dnem bo tako na odseku ponovno vzpostavljen promet po obeh smernih voziščih, z dvema prometnima pasovoma v vsako smer.

Dela na odseku so v zaključni fazi. Glavnina gradbenih del na trasi, premostitvenih objektih in v predorih je izvedena, zaključujejo dela na vozišču in premostitvenih objektih, hkrati pa nameščajo prometno in predorsko opremo ter elektrostrojne inštalacije.

Z optimizacijo posameznih faz in organizacijo del, ki so potekala tudi ponoči ter ob nekaterih koncih tedna, so lahko nekoliko skrajšali obdobje najzahtevnejše prometne ureditve. Glavna obnovitvena dela se tako zaključujejo pred predvidenim rokom, so sporočili z Darsa.

Do sprostitve prometa bodo izvedli tudi vse meritve in osnovna testiranja, potrebna za varno ponovno vzpostavitev prometa na obnovljenem smernem vozišču.

Na priključku Slovenske Konjice je bil 19. avgusta že ponovno odprt izvoz z avtoceste iz smeri Celja, skupaj s sprostitvijo prometa na obnovljenem smernem vozišču pa bo ponovno odprt tudi uvoz na avtocesto proti Celju.

Glavna gradbena dela druge, zaključne faze obsežne obnove so stekla v prvi polovici junija. Smerno vozišče proti Mariboru je bilo zaprto za promet, ves promet pa je bil preusmerjen na lani obnovljeno smerno vozišče proti Ljubljani, kjer je potekal po enem prometnem pasu v vsako smer.

Kot so pojasnili na Darsu, je bila takšna prometna ureditev nujna zaradi tehničnih značilnosti odseka, ki poteka tudi skozi predora Pletovarje in Golo rebro. Večjega števila začasnih prometnih pasov na tem območju ni bilo mogoče zagotoviti. "Najzahtevnejša faza obnove je bila zato načrtovana v poletnih mesecih, ko je zaradi počitnic in dopustov manj dnevnih migracij. Kot najprimernejše obdobje za takšno organizacijo del ga je opredelila tudi prometna analiza Prometno-tehniškega inštituta Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani," so sporočili z Darsa. 

Obnovljenih bo 13 kilometrov avtoceste, dva predora in viadukti

Kot ob tem še poudarjajo, je bila obnova omenjenega odseka bistveno obsežnejša od same prenove vozišča. Zajemala je približno 13 kilometrov smernih vozišč avtoceste proti Ljubljani in Mariboru, posodobitev odvodnjavanja in notranjih oblog predorov Pletovarje in Golo Rebro ter vzpostavitev prisilnega prezračevanja v vseh predorskih ceveh.

V predorih so uredili ubežne poti skozi obstoječa prečnika ter zamenjali nizkonapetostno opremo in nadzorno-krmilni sistem. Obnova je vključevala tudi sanacijo viaduktov in mostov, med drugim objektov Škedenj I, Škedenj II in Grapa, ter postavitev novih protihrupnih ograj na izpostavljenih lokacijah.

Dars se ob zaključku najzahtevnejše faze obnove zahvaljuje uporabnikom avtoceste, prebivalcem lokalnih skupnosti in vsem drugim deležnikom za potrpežljivost in razumevanje v času izvajanja del.

Ponovna vzpostavitev prometa po obeh smernih voziščih še ne pomeni, da bodo na odseku takoj odpravljeni vsi elementi začasne prometne ureditve, opozarjajo na Darsu. Na smernem vozišču proti Ljubljani bo sprva veljala omejitev hitrosti 60 kilometrov na uro, saj bo med voznim in prehitevalnim pasom ostala začasna varnostna ograja. Ta bo omogočala izvedbo zaključnih del v sredinskem ločilnem pasu, ki jih zaradi trenutnega dvosmernega poteka prometa po eni polovici avtoceste ni mogoče izvesti že v času sedanje prometne ureditve.

Septembra so zato predvidene še posamezne zapore smernega vozišča proti Ljubljani, praviloma ob koncih tedna in v času manjših prometnih obremenitev. V času teh zapor bo promet v smeri proti Ljubljani preusmerjen na vzporedno regionalno cesto, medtem ko bo v smeri proti Mariboru še naprej potekal po avtocesti.

V sklopu zaključnih aktivnosti bodo izvedli tudi končna testiranja nove elektrostrojne opreme. Načrtovana je še ena popolna zapora avtoceste v obeh smereh zaradi izvedbe simulacijskega preizkusa požara v obnovljenih predorih. O vseh predvidenih zaporah bodo uporabniki pravočasno obveščeni, so še sporočili z Darsa.

Osnovna pogodbena vrednost projekta je znašala 61,64 milijona evrov brez DDV. Zaradi dodatnih in spremenjenih del, povezanih predvsem z dejanskim stanjem objektov in prilagoditvami projektnih rešitev, so junija letos sklenili aneks v vrednosti 2,42 milijona evrov, tako da trenutna pogodbena vrednost znaša 64,07 milijona evrov. Projekt v celoti financira Dars iz lastnih sredstev in brez kreditov.

dars predčasen zaključek del obnovitvena dela štajerska avtocesta

Pirc Musarjeva: Ne bom tiho, ko zunanja politika ne bo skladna z vrednotami države

'Medtem, ko poteka reševanje preživelih in identifikacija umrlih ...'

24ur.com Dela na Štajerski avtocesti: Poleti ponovno možni dolgi zastoji
24ur.com Po hudi nesreči promet na štajerski avtocesti oviran do sobote zvečer
24ur.com Stekla bo obnova dolenjske avtoceste med Bičem in Trebnjim
24ur.com Obnova štajerske avtoceste: Dars priznava, da se zastojem ne bo mogoče izogniti
24ur.com V prihodnjih nočeh popolne zapore več odsekov štajerske avtoceste
24ur.com Od srede v Ljubljani vsaj dvotedenska zapora ceste pri križišču Verovškove in Vodovodne
24ur.com Hitra cesta ponovno odprta, zastoji drugod ostajajo
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
huperz
28. 08. 2026 11.12
>Dela potekajo poleti zato, ker je manj migracij zaradi počitnic in dopustov< Pa kdo je tak nor, a ko se pol €vrope seli čez našo državo ker imajo tudi oni počitnice in jih pride 10x več kot je nas , to noben ne vidi al kaj?
Odgovori
0 0
bandit1
28. 08. 2026 11.08
Kdaj bodo popravljali kar niso prav naredili?
Odgovori
0 0
Nidani
28. 08. 2026 11.05
Se je Vrtovec že prišel slikat?
Odgovori
0 0
bandit1
28. 08. 2026 11.09
Je še na dopustu.
Odgovori
0 0
devote
28. 08. 2026 10.35
Kaj ti pomaga 3 pasovi ki se vsakih 5km zdruzijo v dva pasova. Bolje da ne bi nic delali. Razen obnova vaaduktov.
Odgovori
+1
2 1
devote
28. 08. 2026 11.00
In v casu obnove ene 15 mrtvih ...lepa cena.
Odgovori
+1
1 0
wsharky
28. 08. 2026 10.25
evo, takoj ko pride na oblast naš Vrtofec, začne Dars pospešeno delat, a teh 2.4 mio aneksa je mag. Alenka pokasirala?
Odgovori
+8
9 1
bibaleze
Portal
Otroci odločajo, starši plačujejo: tako danes nakupuje generacija Alpha
O Marija, koliko Marij! Nekoč povsod, danes vse redkeje
O Marija, koliko Marij! Nekoč povsod, danes vse redkeje
Kralj, ki je za ženo izbral samohranilko
Kralj, ki je za ženo izbral samohranilko
Med snemanjem Mad Maxa je imela ob sebi šest tednov staro dojenčico
Med snemanjem Mad Maxa je imela ob sebi šest tednov staro dojenčico
zadovoljna
Portal
Umrl je kralj, ki je devet let čakal na dovoljenje, da se poroči z ljubeznijo svojega življenja
3 znamenja, ki jih čaka najbolj romantičen konec poletja
3 znamenja, ki jih čaka najbolj romantičen konec poletja
Obleke v videzu spalne srajce, so največji modni hit: tako jih nosimo tudi po 40. letu
Obleke v videzu spalne srajce, so največji modni hit: tako jih nosimo tudi po 40. letu
Ena najbolj ikoničnih romantičnih filmskih scen 90. ni bila zaigrana
Ena najbolj ikoničnih romantičnih filmskih scen 90. ni bila zaigrana
vizita
Portal
Učiteljico športne vzgoje je prizadela kruta bolezen
Ekstremni vročinski valovi ogrožajo milijarde starejših
Ekstremni vročinski valovi ogrožajo milijarde starejših
Protivnetna moč začimb: kako naravne sestavine krepijo telo
Protivnetna moč začimb: kako naravne sestavine krepijo telo
Naravni način za spodbujanje prebave s pomočjo kivija
Naravni način za spodbujanje prebave s pomočjo kivija
cekin
Portal
Začel je čistiti grobove, danes pa s tem zasluži več, kot bi pričakovali
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
Vas ob upokojitvi čaka finančni šok? Preverite, koliko bi morali imeti privarčevanega
Vas ob upokojitvi čaka finančni šok? Preverite, koliko bi morali imeti privarčevanega
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
moskisvet
Portal
Kralj, ki je živel za šport, jadranje in naravo
Avto so mu ukradli leta 1993. Po 33 letih ga je policija našla
Avto so mu ukradli leta 1993. Po 33 letih ga je policija našla
Vidite pentljo ali nekaj povsem drugega? Napaka, ki je ne more več spregledati
Vidite pentljo ali nekaj povsem drugega? Napaka, ki je ne more več spregledati
Kaj moški v resnici iščejo na ribolovu?
Kaj moški v resnici iščejo na ribolovu?
dominvrt
Portal
Prenova 200 let stare hiše: danes je to njun sanjski dom
Ne čakajte na moker madež: 7 mest, kjer lahko skrivoma pušča voda
Ne čakajte na moker madež: 7 mest, kjer lahko skrivoma pušča voda
Imate prazen prostor ob hiši? 5 rastlin, ki ga bodo spremenile v cvetočo oazo
Imate prazen prostor ob hiši? 5 rastlin, ki ga bodo spremenile v cvetočo oazo
Deževnica na vrtu: pametni nasveti za zbiranje in uporabo vode
Deževnica na vrtu: pametni nasveti za zbiranje in uporabo vode
okusno
Portal
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
Ali je jogurt dobra izbira za večerjo?
Ali je jogurt dobra izbira za večerjo?
Ozimnica za lene: 7 stvari, ki jih lahko pripravite brez celodnevnega dela
Ozimnica za lene: 7 stvari, ki jih lahko pripravite brez celodnevnega dela
voyo
Portal
Diana
IQ 160
IQ 160
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Živalska patrulja
Živalska patrulja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907