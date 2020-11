Po odhodu vodstvene ekipe bo preddvorski DSO vodila Sonja Resman

V Domu starejših občanov Preddvor, kjer je pred tednom dni med stanovalci in zaposlenimi že drugič to jesen izbruhnil novi koronavirus, je po vnovičnem testiranju ta konec tedna trenutno pozitivnih skupno 51 od 170 stanovalcev in 13 od 64 zaposlenih. V domu so se tako znašli v precejšnji kadrovski stiski. Na pomoč pri skrbi za stanovalce pa so jim priskočili prostovoljci, ki so se javili na poziv preddvorske občine in civilne zaščite.

Še dodatno kadrovsko težavo predstavlja odhod vodstvene ekipe, ki je po dolgotrajnih nesoglasjih z zaposlenimi oktobra podala odstopno izjavo. Skupaj z direktorjem doma Matejem Križaničem so se za odstop odločili tudi pomočnik direktorja, vodja zdravstvene nege, vodja finančno-računovodske službe in dve diplomirani medicinski sestri, ki sta vodji zdravstvene nege v timu.

Svet zavoda je po odstopu vodstva doma začel postopek za izbor novega direktorja. Razpis je tako že v teku, rok za oddajo prijav pa se izteče 21. novembra. Vendar pa Križanič in večina njegove ekipe že ta teden zapuščata dom, zato je svet zavoda na današnji izredni seji za v. d. direktorice doma imenoval Sonjo Resman, je povedala predsednica sveta zavoda Lidija Kos.

Resmanova, ki je bila v preteklosti direktorica radovljiškega doma starostnikov, bo vodenje Doma starejših občanov Preddvor prevzela 20. novembra. Kot vršilka dolžnosti bo dom vodila do imenovanja novega direktorja oziroma najdlje za obdobje enega leta. "Upam na boljše čase, da zaposleni znova dobijo dodatno motivacijo in voljo ter da stanovalci to začutijo," je ob prihajajočih spremembah v domu izpostavila predsednica sveta.

Na pomoč ZD Kranj in prostovoljci

Ob odhodu vodij zdravstvene nege se v preddvorskem domu soočajo tudi z veliko kadrovsko stisko, ki je zaradi okužb z novim koronavirusom med zaposlenimi še večja. Na pomoč jim bo priskočil Zdravstveni dom Kranj, ki jim bo vsaj za en mesec pomagal z diplomiranimi medicinskimi sestrami. Hkrati v preddvorskem domu podaljšujejo razpise, s katerimi tudi sami iščejo manjkajoči strokovni kader.

Posebej so v svetu zavoda veseli hitrega odziva prostovoljcev, lokalne skupnosti, župana in civilne zaščite, ki so se angažirali, da bi stanovalcem in zaposlenim v domu v teh težkih razmerah priskrbeli pomoč. Odziv prostovoljcev je bil precejšen in nekateri so se že vključili v delo v novem delu doma, kjer okužb za zdaj ni.