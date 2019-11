Preddvorski župan skrival, da je občina na račun dobila 4,7 milijona evrov?

Kot smo že poročali prejšnji teden, so sredstva, ki so večja od celoletnega občinskega proračuna, na prehodni davčni podračun, čigar imetnik je občina, nadzornik in skrbnik pa Finančna uprava RS, prišla v začetku oktobra. Kdo je poskrbel za nepričakovano finančno injekcijo, ni znano, nam je danes zatrdil preddvorski župan Rok Roblek : "Občina nima možnosti vpogleda v analitiko nakazila. Iz tega izhaja, da ne moremo izvedeti, od kod pravzaprav denar."

Župan naj bi zaradi tega 'razkritja' pred zaprtimi vrati sklical sestanek z vsemi svetniki. "Te podatke je župan razkril šele dan pred sejo občinskega sveta. Pisno pa jih je, na zahtevo svetnikov, dopolnil na sami seji. Na podlagi tega razkritja in dopolnitve gradiva za občinski svet, so svetniki nato soglasno potrdili proračun v prvem branju," je zatrdil vir, ob tem pa še dodal, da se je župan opravičil za tako dejanje.

Eden od svetnikov naj bi zato od župana zahteval, da umakne proračun. Iz javnih podatkov nakazil so namreč svetniki razbrali, da je občina nakazala tudi tri milijone evrov na komercialno banko, o katerem svetniki sploh niso bili obveščeni oziroma niso sodelovali pri usklajevanju proračuna, je še zatrdil naš vir. Spomnimo, to so tisti trije milijoni evrov od podarjenega zneska, ki jih je občina dala vezati na banko in jih bo čez dve leti porabila za različne naložbe. 1,7 milijona evrov pa so že porabili za poplačilo kreditov.

Nato naj bi župan začetek oktobra o denarju, ki se je stekel na občinski račun, seznanil samo svoje svetnike."Prosil jih je, naj o tem molčijo, saj bodo v nasprotnem primeru ostali svetniki imeli prevelike apetite. Kljub temu se je po občini o tem šušljalo," je zatrdil naš vir. Prejšnji teden pa so svetniki dobili gradivo za sprejem proračuna za leto 2020. Po zagotovilih našega vira v njem ni bilo niti z besedo niti s številkami omenjeno nakazilo nepričakovanega denarja."Razen to, da zdaj postavka za plačilo kredita znaša nič evrov," je izpostavil vir.

Župan: Res je, svetnikov nisem obvestil takoj

Župan je priznal, da vseh svetnikov ni obvestil mesec in pol, a je ob tem poudaril, da nikakor ne drži, da bi jim prikrival informacijo o denarju, ki so jo prejeli na seji občinskega sveta."V zvezi s sredstvi smo delovali po načelu dobrega gospodarja. Ob tako visoki vsoti sredstev obstajajo dvomi o sredstvih, predvsem z vidika previdnosti o napačnih informacijah in vsotah. Lahko pa bi prišlo tudi do neverodostojnosti ali napake. Obenem pa bi lahko pričakovanja nekaterih zmanjšala racionalnost porabe sredstev v dobrobit občine," je pojasnil, zakaj se je tako odločil.

Na očitek vira, da v gradivu za sprejem proračuna za leto 2020 niso bila omenjena nepričakovano dobljena sredstva, je župan pojasnil, da je bilo napisano, da je kredit poplačan, kar je po njegovem mnenju ustrezna razlaga. "Proračun je dokument, ki obsega predvidene prihodke in porabo sredstev, ki se realizirajo v proračunskem letu. Prihodek bo razviden iz dokumenta zaključnega računa občine Preddvor za leto 2019. S tem smo občini prihranili stroške obresti in vodenja, kar skupaj znese dobrih 100.000 evrov," je utemeljil svojo odločitev.

Zakaj župan ni vprašal vseh svetnikom, kako naj občina oplemeniti občinski denar?

Roblek je pojasnil, da je bila denarna injekcija izjemna situacija, zato so se na občini obrnili na druge občine in revizijsko službo, da bi pridobili mnenja o praksah v podobnih primerih:"Občina Preddvor je zaradi visoke vsote sredstev na transakcijskem računu plačevala izjemno visoke negativne obresti nočnih vezav, zato smo se v skladu z odlokom o proračunu naše občine za leto 2019, ki v 13. členu govori o prostih sredstvih, ki jih župan lahko nalaga v banke, ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti odločili za vezavo sredstev. V času vezave imamo tako čas za strateško in kvalitetno pripravo projektov. Ob tem smo prihranili oziroma oplemenitili proračun občine za približno 30.000 evrov – glede na stanje monetarnega trga."

Je bila pa ekipa naše televizije oddaje 24UR na terenu in poizvedovala, ali morda domačini vedo kaj več, kdo bi lahko bil 'krivec' za nenadno finančno okrepitev občine. Povedali so ji, da tudi oni ugibajo, a konkretnih informacij nimajo. Bolj kot to pa jim je pomembno, da bo občina denar dobro in smiselno porabila.