Italijani bodo zaprli prelaz Predel, na Občini Bovec se s tem ne strinjajo

Gre torej za nujno sanacijo predora na državni cesti Trbiž–Bovec pri Rabeljskem jezeru na italijanski strani Predela. ANAS načrtuje večmesečne popolne zapore, kar je za Bovško popolnoma nesprejemljivo. "Mednarodni mejni prehod Predel je za Bovško izjemnega pomena iz več razlogov. Preko Predela dnevno prehaja okoli 30 zaposlenih v Italiji (Trbiž z okolico in Kanalsko dolino), ta prehod uporabljajo prebivalci Bovškega, zaposleni na območju Gorenjske in v Ljubljani, prav tako tudi predstavniki gospodarstva in številni študenti, saj je to daleč najkrajša pot. Najbližja bolnišnica s porodnišnico je Bolnišnica Jesenice, tako kot tudi najbližji večji nakupovalni centri. Izjemnega pomena pa je prehod Predel seveda tudi za turizem," so pojasnili na bovški občini.

"Alternativnih povezav z Italijo praktično ni, saj bi za turiste pot čez Učjo pomenila več kot 250 km podaljšano pot, da o poti preko Čedada in Kobarida niti ne govorimo. Alternativa za Gorenjsko in Ljubljano je prelaz Vršič (1611 m), ki pa je v tem trenutku zaradi zimskih razmer zaprt. Tudi v poletnem času večji turistični avtobusi ne morejo voziti preko Vršiča. Druga možnost za domačine je preko Tolmina in Idrije v Ljubljano ali morda preko Cerknega, Kladja in Škofje Loke do recimo Bleda ali Kranjske Gore. Kako dolge in koliko daljše so te poti, pa zagotovo ni treba posebej poudarjati," so dodali.

Ker se tega, kot kaže, zavedajo tudi v družbi ANAS, so se konec februarja na omenjeno temo sestali župana Občin Bovec in Trbiž Valter Mlekuž in Renzo Zanette, direktor Javnega zavoda za turizem Dolina Soče Vilijam Kvalič ter predstavnika družbe ANAS Francesco Attaguile in Pierpaolo Di Marco. Na sestanku so se, tako pojasnjujejo na bovški občini, dogovorili, da bodo dela izvajali samo v nočnem času, kar pomeni tudi popolne zapore samo pozno zvečer in ponoči. "Kmalu nam bodo poslali tudi pisni predlog nočnih zapor, ki bodo predvidoma julija in avgusta tudi krajše od tistih izven turistične sezone," je takrat po sestanku povedal bovški župan, ki je glede predvidene investicije na italijanski strani že obvestil tudi DRI ter povezal slovenske in italijanske upravljavce državnih cest.