Predele Slovenije zajela močna neurja s točo

Osrednji del Slovenije so zajela večja neurja, ponekod je padala tudi toča. Nevihte se bodo po napovedih nadaljevale v večer. Mineva sicer 11 let od neurja, ko je na območju Ljubljane in Kranja padala toča v velikosti jabolka.

V popoldanskih urah so večji del Slovenije zajele posamezne plohe in nevihte. Na območju Ljubljane je padala tudi toča. Nevihte se po podatkih Arsa premikajo od severa proti jugu. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi jutri. Do konca meseca maja temperature po Sloveniji ne bodo dosegle 25 stopinj Celzija. Oblačnost se bo spreminjala, nastalo bo nekaj ploh in kakšna nevihta. Ravno danes mineva 11 let od močnega neurja, ki je pozno popoldne nastalo nad območjem Kranju ter se nato pomikalo proti Ljubljani. V nekaj kilometrov širokem pasu od Kranja do Ljubljane je padala debela toča, ponekod v velikosti jabolka, piše naš hišni prognostik Rok Nosan.