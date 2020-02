Osem do deset let staro deklico, ki je obvisela skoraj 15 metrov nad tlemi, je sprva opazil domačin. Deklico sta nato odrasla ženska in mlajši smučar povlekla na sedež. Šlo naj bi za dekličino mamo in brata, vsi pa naj bi bili hrvaški državljani. Več informacij o udeležencih in okoliščinah dogodka še ni znanih,''zato policisti policijske postaje Bovec v zvezi s tem naprošajo, da se omenjene osebe zglasijo na bovški policijski postaji,''poziva Dean Božnik, predstavnik za stike z javnostmi novogoriške Policijske uprave.



O dogodku so bili obveščeni v četrtek, le dan po tem, ko se je podoben zgodil na Krvavcu. Ponekod v tujini se v izogib tovrstnim nesrečam vedno pogosteje odločajo za namestitev dodatnih varoval, ki predvsem tistim najmlajšim onemogočijo zdrs s sedeža. ''V tujini preizkušajo različne modele stolov, zapiral in sedežnic za otroke, da bi bilo to čim bolj varno,''pove Bojan Pergar, tehnični vodja smučišča Krvavec.

Starši, pozor!

A tudi popolnoma običajna sedežnica ne bi smela biti nevarna, če se držimo določenih pravil, naloga staršev pa je, da jih otrokom tudi pojasnijo. ''Otroku povemo, na kaj mora paziti, kdaj se lahko usede, pred tem pa mora pogledati, kdaj pride naslednji stol. Otrok mora vsaj malo poznati delovanje naprave,'' pojasni Pergar.

Popolnoma sami pa se lahko nanjo povzpnejo šele, ko dosežejo 125 centimetrov. Pergar pa opozarja: ''Če je otrok manjši, je uporaba dovoljena v spremstvu staršev oziroma učiteljev.''