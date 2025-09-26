Svetli način
Slovenija

Kako bo zapiskalo testno sporočilo SI-Alarm?

Ljubljana , 26. 09. 2025 07.57 | Posodobljeno pred 22 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
A.K. , STA , N.L.
Komentarji
27

Slovenija dobiva sistem za množično obveščanje in alarmiranje po javnih mobilnih omrežjih SI-Alarm. Namenjen je hitremu in učinkovitemu pošiljanju nujnih informacij na določenem geografskem območju v primeru naravnih in drugih nesreč. Pomagal bo tudi pri iskanju pogrešanih oseb. Prvo javno testiranje sistema bo potekalo v soboto ob 12. uri.

Sistem javnega obveščanja in alarmiranja SI-Alarm bo omogočal pravočasno pošiljanje opozorilnih sporočil v primeru naravnih in drugih nesreč, ki resno ogrožajo življenja in premoženje. Skrbnik sistema je Uprava RS za zaščito in reševanje.

Kot je zapisano na posebnem spletnem mestu vlade o sistemu SI-Alarm, gre za dopolnitev obstoječih sistemov za obveščanje, kot so alarmne sirene, radijski in televizijski programi, spletna obvestila ter javno ozvočenje. Sistem omogoča hiter prenos sporočil na naprave, ki so povezane z mobilnim omrežjem kateregakoli slovenskega mobilnega operaterja.

Sistem SI-Alarm se bo uporabljalo za obveščanje o neposrednih nevarnostih, kot so na primer velik požar, poplave, razlitje nevarnih snovi, industrijska nesreča in teroristični napad. Opozarjalo se bo tudi na bližajoče se nevarnosti, kot so poplave, zemeljski plazovi, neurja in teroristični napadi.

Prek sistema se bo prebivalce obveščalo tudi o ukrepih pred, med in po naravni ali drugi nesreči, SI-Alarm pa bo pomagal tudi pri iskanju pogrešanih oseb.

Štiri stopnje opozorilnih sporočil

Opozorila o nevarnostih, ki jih bodo ljudje prejemali v okviru sistema SI-Alarm, bodo razdeljena na štiri nivoje. Ti bodo odvisni od stopnje nevarnosti, ki bo v danem trenutku pretila uporabnikom oziroma prebivalcem na določenem geografskem območju. Nivoji so poenoteni na območju celotne EU.

Nivo 1 predstavlja nacionalno opozorilo ob najvišji stopnji nevarnosti. Nivo 2 bo namenjen opozorilu ob izredno hudi nevarnosti, nivo 3 ob hudi nevarnosti, nivo 4 pa o priporočenih ukrepih za zaščito ljudi, živali in premoženja.

Ločen nivo bo namenjen obvestilom o pogrešanih osebah.

Uporabnik lahko na nekaterih mobilnih telefonih onemogoči prejemanje določenih sporočil, predvsem informativnih in testnih, kar pa pristojni odsvetujejo.

Prejema obvestil nivoja 1. stopnje ni mogoče izklopiti.

Nivoji sporočil
Nivoji sporočil FOTO: Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Sistem bo omogočal obveščanje ljudi na točno določenem območju

Opozorilna sporočila se bo pošiljalo s pomočjo tehnologije celičnega oddajanja. Tako bo mogoče hitro in zanesljivo obveščati ljudi na točno določenem geografskem območju.

Sporočilo se ne pošilja posameznim številkam, ampak vsem, ki so na točno določenem območju. Sistem tako ne zbira in obdeluje osebnih podatkov, prav tako ne zbira podatkov o tem, katerim mobilnim telefonom je bilo potisno sporočilo dostavljeno.

O stopnji nujnosti, geografskem dosegu in trajanju obvestil bodo lahko odločali vodje intervencij, generalni direktor oziroma predstojniki izpostav uprave za zaščito in reševanje, župani občin prizadetega območja ali vlada.

Kot je prejšnji teden pojasnil generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin, so za zagotavljanje točnosti in preverljivosti informacij vzpostavili dvostopenjski sistem verifikacije sporočil.

Sistem po zagotovilih pristojnih vsebuje veliko varnostnih mehanizmov, ki onemogočajo zlorabo sistema SI-Alarm. Kot so pojasnili, je fizično ločen od javnih komunikacijskih omrežij in vsebuje tudi številne druge mehanizme za zaščito pred vdori ter zagotovitev delovanja sistema v izrednih razmerah.

Kot so zapisali, sistem deluje na vseh mobilnih telefonih, ne le na pametnih. Prejem sporočil bo samodejen in brezplačen.

Za prejem sporočil ni potrebna registracija ali nameščanje aplikacije, prav tako ni potrebna podatkovna povezava. Zadostuje že povezava mobilnega telefona v mobilno omrežje.

Izklopljeni mobilni telefoni sporočila ne bodo prejeli.

Sporočilo se ob prejemu samodejno prikaže na zaslonu telefona, prejem sporočila pa bo spremljal tudi zvočni signal in vibriranje naprave.

Sistem bo po prepričanju pristojnih omogočal tudi bolj učinkovito obveščanje ranljivih skupin prebivalcev, kot so gluhi in naglušni ter slepi in slabovidni.

Prebivalci Slovenije in obiskovalci iz tujine bodo prejeli dve potisni sporočili, in sicer v slovenskem in angleškem jeziku. Na območjih, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost, bodo poslana tri sporočila, poleg slovenščine in angleščine še v jeziku narodne skupnosti.

V soboto javno testiranje sistema

Sistem za množično obveščanje in alarmiranje po javnih mobilnih omrežjih SI-Alarm bodo prvič javno preizkusili v soboto, 27. septembra, ob 12. uri na območju celotne Slovenije.

Pošiljatelj testnega sporočila bo uprava za zaščito in reševanje. V njem bo pisalo: "To je testno sporočilo Uprave RS za zaščito in reševanje. Na enak način boste v prihodnje na mobilne telefone prejemali sporočila v primeru naravnih in drugih nesreč. Država je ta sistem vzpostavila za večjo zaščito ljudi, živali in premoženja. TEST TEST TEST"

Testno sporočilo Si-ALARM
Testno sporočilo Si-ALARM FOTO: Gov.si

Glavno sporočilo pristojnih organov je, da to soboto na prejeto testno sporočilo ne bo treba odgovarjati ali se nanj kakor koli odzivati.

"Nobenega obveščanja, da je kdo dobil sporočilo, nobenega obveščanja, da ni dobil sporočila, tudi iskanje dodatnih informacij ni potrebno," je prejšnji teden v izjavi za medije poudaril Behin.

Sistem že uporablja večina evropskih držav

Sistem javnega obveščanja preko mobilnih omrežij že uporablja večina držav EU. Slovenija medtem z njegovo vzpostavitvijo zamuja.

Direktiva EU o evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah je namreč članicam naložila, da do 21. junija 2022 zagotovijo, da mobilni operaterji končnim uporabnikom posredujejo javna opozorila o nevarnosti v obliki elektronskega sporočila. To direktivo je Slovenija jeseni 2022, torej po izteku roka za vzpostavitev sistema alarmiranja, z zamudo prenesla v nacionalni pravni red, in sicer z zakonom o elektronskih komunikacijah.

Da Slovenija zamuja pri uvedbi tovrstnega sistema, ima po navedbah pristojnih tudi svetlo plat, saj si je pri njegovi vzpostavitvi lahko pomagala z izkušnjami iz tujine.

KOMENTARJI (27)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mrežca PK
26. 09. 2025 08.55
Joj, telefon vam bo piskal 10 sekund ob točno določeni uri sredi dneva. Upam, da boste vsi preživeli ta hud šok. Končno naredijo eno pozitivno stvar, ki ni politično obarvana in je v dobro vseh ter lahko reši življenja. Eni prav iščete same slabe stvari.... Egoizem na vrhuncu...
ODGOVORI
0 0
Uporabnik1804794
26. 09. 2025 08.50
+2
Vrhuuuunski dosežek te vlade! Ne rabimo 100 hiš na mesec, sistem obveščanja je več kot dovolj za slovenceljne.
ODGOVORI
2 0
Apbijd
26. 09. 2025 08.48
Ne bo...funkcijo na telefonu izklopila oz deinstaliras...pa je...
ODGOVORI
0 0
Banion
26. 09. 2025 08.47
ježeš jutri gremo veterani na ekskurzijo upam da ta alarm ne bo koga poganl v akcijo
ODGOVORI
0 0
bronco60
26. 09. 2025 08.47
Drug teden pa začetek kopanja zemljank, krampe bo pa prodajala Svoboda.
ODGOVORI
0 0
Spijuniro Golubiro
26. 09. 2025 08.42
+2
Komi čskam da mi nekdo sploh piše. 🤣
ODGOVORI
2 0
Kriplin
26. 09. 2025 08.38
+0
Dolgo je trajalo da je prišlo sllih do testo. V Grčiji smo rezimo ze pred več kot 15 leti tako dobili obvestila o požarih. Spet capljamo zadaj, namesto da bi vodili.
ODGOVORI
1 1
Julijann
26. 09. 2025 08.37
+4
Najprej potem nakupite telefone ljudem, ki nimajo za " pametnega".
ODGOVORI
4 0
proofreader
26. 09. 2025 08.37
+6
Se spomnite, ko so Hamasovci hkrati prejeli obvestilo na pozivnike?
ODGOVORI
6 0
Sixten Malmerfelt
26. 09. 2025 08.35
+7
Prav kmalu boste prejemali takšno sporočilo, da greste na fronto v Ukrajino!
ODGOVORI
7 0
Odrešenik666
26. 09. 2025 08.36
+1
Tudi ti bos
ODGOVORI
1 0
bb5a
26. 09. 2025 08.33
+6
Najbolj važn je da veš, kako se to ugasne!
ODGOVORI
6 0
Sixten Malmerfelt
26. 09. 2025 08.27
+4
Ne mi pošiljati tega dr#ka, je bilo že v času korone preveč, ko ga je pošiljal tisti kosmati dohtar, ki si je dajal tange na obraz : Hvala vsem, ki ste se cepili in tako prispevali k zajezitvi širjenja covid-19.Če se še niste cepili in ste starejši od 18 let, se lahko za cepljenje prijavite na ht#ps://zvem.ezd.zav.si/cepljenje. Nalezimo se dobrih navad-cepimo se. Lep pozdrav NIJZ.
ODGOVORI
6 2
HelenOfTroy
26. 09. 2025 08.24
+4
same jokice v komentarjih jezus kristus. pač ugasneš in je to to? gre se za stvari, ki so v prihodnosti lahko zelo pomemne, vi ste pa proti samo, ker želite biti proti.
ODGOVORI
7 3
DIKLOVE
26. 09. 2025 08.29
+0
Levi pač
ODGOVORI
3 3
abmam
26. 09. 2025 08.36
+2
Diklove, imaš prav, prave ovce so na desni.
ODGOVORI
2 0
JOSEPH HAYDN
26. 09. 2025 08.16
+2
Znova prisila, jaz se s tem preprosto ne strinjam in ne želim prejemati obvestil
ODGOVORI
8 6
DIKLOVE
26. 09. 2025 08.29
-2
Blokiraj stevilko
ODGOVORI
1 3
Sventevith
26. 09. 2025 08.51
+1
Ta sporočila lahko v telefonu predhodno izklopiš. Ni potrebno blokirati številko po prejetju. Izklopiš in ne dobiš sporočila.
ODGOVORI
1 0
Free_Palestine
26. 09. 2025 08.12
+7
Izklopim telefon in čao.
ODGOVORI
7 0
Branko Jurca
26. 09. 2025 08.11
+8
Si prav predstavljam hotelske goste in druge tujce, ki jim nič ne bo jasno.
ODGOVORI
9 1
HelenOfTroy
26. 09. 2025 08.24
+2
jim bo jasno ker to že imajo v večini ostalih držav.
ODGOVORI
3 1
Branko Jurca
26. 09. 2025 08.10
+5
Jutri bo urnebes. Ker nikjer ne napišejo jasno, da to ne bo samo klasičen zvok obvestila, ampak prav zoprno tuljenje v stilu sirene, ki bo trajalo tudi do 5 minut, če ga uporabnik ne bo utišal.
ODGOVORI
6 1
HelenOfTroy
26. 09. 2025 08.25
+2
ja halo, pač ugasneš?
ODGOVORI
2 0
DIKLOVE
26. 09. 2025 08.02
+3
12ih se levi prebudijo. Tokrat jim boste vi budilka.
ODGOVORI
8 5
Maxx365
26. 09. 2025 08.14
-3
Medtem, ko desni sanjate o oblasti 24 ur na dan, kekec.
ODGOVORI
6 9
Sixten Malmerfelt
26. 09. 2025 08.29
+0
ob 12. gre druga smena 1000 nick, dick love, v keudr na trstenjakovi, še prej pa v sprejemnici prejmejo 15 dek tirolske in pingo sok!
ODGOVORI
2 2
