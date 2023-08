Preden se odločite pomagati, se pozanimajte, česa na terenu manjka

Kot vedno v Sloveniji so prizorom stisk sledili prizori izjemne solidarnosti. Humanitarne organizacije donacije za prizadete v poplavah štejejo v milijonih evrov, pomagajo pa tudi številna podjetja in prijatelji iz tujine. Pomoči je toliko, da so marsikje že prosili ljudi, naj materialne pomoči ne pošiljajo več. Bojijo se namreč, da bi bilo hrane preveč in bi se pokvarila. Preden se odločite pomagati, se pozanimajte, česa morda na terenu manjka, pravijo. Časa za pomoč je sicer na voljo še precej, ljudje, ki so ostali brez domov, jo bodo potrebovali še mesece, in če lahko, pomagajte, ko bo čas za to.