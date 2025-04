Predin: Vsem Zoranom delaš sramoto. Janković: Spremeni si ime

Janković je medtem priznal, da je s pismom srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću storil politično napako, ni pa se opravičil, kot so to zahtevali protestniki. "Ne vem, kaj naj se opravičujem," je dejal ljubljanski župan.

Slovenski glasbenik je namreč pred dobrim desetletjem na tekmi drugega kroga evropskega pokala z ruskim Himkijem udaril sodnika. A svoje početje je takoj obžaloval in se že takrat opravičil. "Že ponoči sem se opravičil klubu in prosil za možnost, da bi se sodniku tudi osebno opravičil. Hvala bogu ga nisem poškodoval, niti nisem imel tega namena," je leta 2014 dejal Predin.

Je Janković vplival na uvedbo sankcij proti Dodiku?

"Če spremljate razmere in pravite, da se boste odzvali glede na dogajanje – kaj mora Dodik še narediti, da bi Slovenija uvedla sankcije? Mora zanetiti vojno?" pa se sprašuje Avdić.

Dodika je sodišče obsodilo na leto dni zapora in šest let prepovedi političnega delovanja, vstop v državo pa sta mu prepovedali Nemčija in Avstrija. V kabinetu predsednika vlade Roberta Goloba medtem pravijo, da navedbe Avdića ne držijo in da v celoti podpirajo ministrstvo glede morebitne uvedbe sankcij zoper Dodika.