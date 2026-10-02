Predkazenski postopek zoper Hudohmeta tudi v Sloveniji

"Policija je seznanjena z medijskimi objavami o domnevnem korupcijskem kaznivem dejanju, v katerem naj bi bil udeležen slovenski državljan v Romuniji in zoper katerega naj bi bil odrejen pripor. Vzpostavljeno je bilo mednarodno policijsko sodelovanje," so zapisali na Policiji.

Kot so pojasnili, Policija na podlagi zaznanih in prejetih informacij oz. prijav te dosledno preverja v smislu obstoja razlogov za sum kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti. Ko se ti razlogi ugotovijo, zadeve preveri v predkazenskem postopku in o tem obvesti pristojno državno tožilstvo.

V Romuniji so konec prejšnjega tedna uvedli postopek in 30-dnevno pridržanje direktorja hčerinske družbe Gen-I. Primer je povezan z gradnjo enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji.

Gregor Hudohmet je osumljen, da naj bi pri poslu zahteval 450.000 evrov podkupnine. Pri izvrševanju kaznivega dejanja naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju, ki je prav tako v pridržanju. Ta naj bi pri svojih nadrejenih vztrajal, naj zahtevani znesek izplačajo, piše na spletni strani romunske agencije za boj proti korupciji.