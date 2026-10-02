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Slovenija

Predkazenski postopek zoper Hudohmeta tudi v Sloveniji

Ljubljana, 02. 10. 2026 14.38 pred 42 minutami 1 min branja 13

Avtor:
STA M.S.
Gen-I Sonce

Policija je glede domnevnega korupcijskega kaznivega dejanja, v katerem naj bi bil udeležen slovenski državljan v Romuniji, prejela prijavo in uvedla predkazenski postopek, ki ga usmerja specializirano državno tožilstvo. Zaradi suma korupcije so v Romuniji pridržali direktorja družbe Gen-I Sonce Gregorja Hudohmeta.

"Policija je seznanjena z medijskimi objavami o domnevnem korupcijskem kaznivem dejanju, v katerem naj bi bil udeležen slovenski državljan v Romuniji in zoper katerega naj bi bil odrejen pripor. Vzpostavljeno je bilo mednarodno policijsko sodelovanje," so zapisali na Policiji.

Kot so pojasnili, Policija na podlagi zaznanih in prejetih informacij oz. prijav te dosledno preverja v smislu obstoja razlogov za sum kaznivega dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti. Ko se ti razlogi ugotovijo, zadeve preveri v predkazenskem postopku in o tem obvesti pristojno državno tožilstvo.

V Romuniji so konec prejšnjega tedna uvedli postopek in 30-dnevno pridržanje direktorja hčerinske družbe Gen-I. Primer je povezan z gradnjo enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji.

Gregor Hudohmet je osumljen, da naj bi pri poslu zahteval 450.000 evrov podkupnine. Pri izvrševanju kaznivega dejanja naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju, ki je prav tako v pridržanju. Ta naj bi pri svojih nadrejenih vztrajal, naj zahtevani znesek izplačajo, piše na spletni strani romunske agencije za boj proti korupciji.

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gregor hudohmet gen-i sonce policija

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KOMENTARJI13

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Jožajoža
02. 10. 2026 15.22
Dvomim.mislim,da so vse skupaj zrežiral v kleti ZLAAA,trstenjakova seveda,vse je na laźi.kot so namestili vse Luku mesecu
Odgovori
0 0
TITO50
02. 10. 2026 15.17
Zelo so pohiteli, verjetno zato ker gre za Gen-i.
Odgovori
+1
1 0
Perovskia
02. 10. 2026 15.16
Dobr je delat za goloba. Ena žrtev pa nastrada najbrz je reskiru 10 jurckov v žep .... halobn pa 300 jurckov
Odgovori
+2
2 0
Mclaren
02. 10. 2026 15.08
To pa je članek.
Odgovori
+1
1 0
2mt8
02. 10. 2026 15.03
V Romuniji bo obsojen, pri nas pa oproščen.
Odgovori
+6
6 0
kr en 123
02. 10. 2026 14.58
Pa je prišel dan, ko so tudi Romuni manj koruptivni od nas...
Odgovori
+11
12 1
SIovaškaMona3koma3
02. 10. 2026 15.04
Namesto (inu v imenu) Amerike lahko tudi mi 'pocrnimo' v izbranih dejavnostih kot v Sudanu inu Śahelu, (sedaj tudi) po Tanji in Janezu..
Odgovori
-2
1 3
mali.mato
02. 10. 2026 14.51
Golobček, zapor se bliža!
Odgovori
+8
13 5
dron
02. 10. 2026 14.58
Izraelski hlapček tvojega idola pa se kaj hujšega.
Odgovori
-4
5 9
rahlo_nepristranski
02. 10. 2026 15.05
Poglej kako drončka peče v tazadnji ko bodo njihovi začel odhajat vbčuzo, peče a haha
Odgovori
+0
3 3
jablan
02. 10. 2026 15.08
🤣🤣🤣🤣 a tko k se je blizal jansi
Odgovori
+2
2 0
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