Predkongresna vročica v SD: Prednik, Beočanin ali Brglez?

Trije kandidati, tri zelo različna izhodišča za naskok na predsedniški položaj. Vendar imajo tudi kar nekaj skupnih točk. Prvič, položaja v koaliciji ne postavljajo pod vprašaj.

"Ta trenutek ni alternative vladi, ki jo imamo," pravi Tadej Beočanin. Milan Brglez je medtem povedal: "Če zrušimo to koalicijo, bomo zelo težko preprečili prihod Janeza Janše znova na oblast." Jani Prednik je zagotovil, da so koalicijska stranka in bodo to tudi ostali v prihodnjih dveh letih do naslednjih parlamentarnih volitev.

In drugič; vsi bi stranko vodili s položajev, ki jih profesionalno opravljajo danes. Beočanin stavi na to, da bo z lokalne ravni prinesel učinkovitost. Se pa v državni politiki ni nikoli angažiral; prav tako ne na višjih ravneh znotraj stranke. Kar bi jo sicer po nekaterih ocenah lahko razbremenilo teže afere Litijska. Neuradno je slišati, da ima tudi simpatije zdajšnje predsednice in gospodarskega ministra.

"Nekoliko manjšo prepoznavnost sem imel v začetku te kampanje, sploh na vzhodu države, pa vendar sedaj po srečanjih in medijskih nastopih verjamem, da me članstvo kar dobro pozna," pravi Beočanin.