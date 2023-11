Predlagajo dodatne prepovedi in uvedbo specializiranih trgovin

V zvezi so priporočili tudi uvedbo specializiranih trgovin za prodajo tobačnih in povezanih izdelkov s ciljem zmanjšanja dostopnosti in večjega nadzora ter razširitev prepovedi arom na vse tobačne in povezane izdelke.

Poudarili so tudi prepoved prodaje tobaka za žvečenje in njuhanje, povečevanje števila okolij brez tobačnega dima in povezanih izdelkov ter skrajšano prehodno obdobje ukinitve kadilnic, in sicer na eno leto.

"Spremembe na področju tobačne zakonodaje so nujne in več kot potrebne za izboljšanje zdravja vseh prebivalcev Slovenije, sprejetje novele bo tako pozitivno vplivalo na našo družbo in posledično razbremenilo zdravstveni sistem," so zapisali v zvezi.

Sprejetje novele bo doprineslo tudi k ciljem strategije za zmanjševanje posledic rabe tobaka Za Slovenijo brez tobaka 2022–2030 in s tem bomo korak bližje nacionalnemu cilju Slovenija brez tobaka 2040, so še dodali.

Predlog novele zakona prepoveduje značilne arome za vse ogrevane tobačne izdelke in elektronske cigarete, razen okusa ali vonja tobaka ali mentola. Uvaja prepoved kadilnic ter določa petletno prehodno obdobje. Z namenom preprečevanja črnega trga so dopolnili tudi nekatere določbe nadzora in kazenske določbe, ki vključujejo sodelovanje več nadzornih organov in nove kršitve posameznikov.

Predlog v nacionalno zakonodajo prenaša evropsko direktivo, ki uvaja prepoved značilnih arom za ogrevane tobačne izdelke in aromatičnih snovi v kateri koli od njihovih komponent. Ob tem direktiva uvaja splošna, informativna in sestavljena zdravstvena opozorila na embalaži ogrevanih tobačnih izdelkov. Prav tako je predvidena izenačitev obravnave elektronskih cigaret in posodic za ponovno polnjenje z nikotinom in brez nikotina glede predložitve uradnega obvestila pristojnim organom šest mesecev pred nameravanim dajanjem na trg.