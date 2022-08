Predlagana davčna reforma bi po ocenah GZS hromila gospodarsko rast

Gospodarska zbornica Slovenije je preučila in se opredelila do predloga sprememb štirih davčnih zakonov. Predvsem so se osredotočili na predlagane spremembe zakona o dohodnini. Medtem ko nekatere spremembe zbornica podpira, ima pri nekaterih zadržke oziroma jim nasprotuje.

V zbornici menijo, da bi morala vlada področje davkov naslavljati s celovito davčno reformo, zato pozdravljajo napoved, da naj bi bila ta sprejeta do začetka 2024. Spremembe na področju dohodnine se neposredno ne dotikajo gospodarstva, vseeno pa obdavčitev fizičnih oseb posredno vpliva na to, koliko prebivalstvo troši, kakšne zahteve ima do svojega delodajalca glede bruto dohodkov ter kakšne odločitve sprejema pri upravljanju premoženja oziroma varčevanju. Ocenili so, da je predlog dviga dodatne splošne olajšave na 15.000 evrov pozitiven, saj naslavja nadpovprečne izzive draginje pri posameznikih na nizko plačanih delovnih mestih. Dvig olajšave za mlade vidijo kot enega od vzvodov za spodbujanje prehoda mladih v delovna razmerja. Namesto dveh višin za dve starostni obdobji predlagajo enotno posebno olajšavo za vse mlade do 29. leta v višini 1000 evrov. Po drugi strani poudarjajo, da predlagani dvig splošne olajšave za 500 evrov glede na leto 2022 pomeni, da se bo splošna razbremenitev plač znižala manj, kot je bilo to prvotno predvideno. To pomeni manjšo rast potrošnje gospodinjstev v letu, kjer bo izziv doseganje pozitivne gospodarske rasti. "Tudi odprava avtomatske indeksacije višin olajšav efektivno obremenjuje obdavčitev vseh plač, tudi najnižjih, saj bo prirast plač kot posledica inflacije v letu 2022 zaradi tega bolj obdavčen," dodajajo. icon-expand Dvig olajšave za mlade v GZS vidijo kot enega od vzvodov za spodbujanje prehoda mladih v delovna razmerja. FOTO: Shutterstock Zato na GZS predlagajo, da se indeksacija davčnih osnov avtomatsko izvede v primeru, da je inflacija v predhodnem letu do dvoodstotna, če je dvo- do štiriodstotna velja 90-odstotna indeksacija, pri inflaciji nad štirimi odstotki pa 80-odstotna. Predloga, da se davčna stopnja v najvišjem, petem dohodninskem razredu poveča ter da se ponovno spremeni davčna obravnava nagrade iz naslova poslovne uspešnosti, vidijo na zbornici kot korak nazaj pri zagotavljanju konkurenčnih pogojev pri zaposlovanju visoko usposobljenih strokovnjakov s primerljivimi evropskimi gospodarstvi. Menijo, da predlagane spremembe na obeh področjih povečujejo težnje podjetij do spremembe sedeža v primeru, ko zaposlujejo visoke specializirane strokovnjake v storitvenem sektorju, posameznike pa k spremembi davčnega rezidentstva. S tem država izgubi vsakršen potencial pridobitve davčne osnove, opozarjajo. Pozdravljajo pa možnost, da bi bilo izplačilo nagrade za poslovno uspešnost mogoče izplačati dvakrat letno. 'Dvig obdavčitve najemov škodljiv tudi za prejemnike s podpovprečnimi dohodki' Na GZS obenem obžalujejo, da finančno ministrstvo na področju sprememb v sistemu normiranih odhodkov ni predlagalo pogumnejše rešitve, ki bi preprečila visok prirast navedenih subjektov. Prav tako niso naklonjeni ponovnemu dvigu stopnje dohodnine pri dohodkih iz oddajanja premoženja v najem. Po oceni zbornice bo ta prizadel tudi prebivalstvo s podpovprečnimi dohodki, hkrati pa povečal naklonjenost dela prebivalstva za oddajanje svojih nepremičnin na sivem trgu. PREBERI ŠE Višji davki pomenijo tudi višje najemnine Vlada pri dohodkih iz kapitala predlaga ponovno uvedbo obdavčenja izplačanih vrednosti delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oz. deležev družbe kot dividend. Na zbornici se zavzemajo za ohranitev dosedanje ureditve tega področja, kot kompromisno rešitev pa predlagajo omejitev možnosti prodaje lastnih deležev na 10 odstotkov, kolikor lahko znaša odstotek lastnih delnic pri delniških družbah, skladno z zakonom o gospodarskih družbah. Kar bi presegalo navedeni prag, pa bi se obdavčilo kot dividenda, so še pojasnili.