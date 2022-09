Predlagana temperatura v prostorih ni 'idealna', a večina ukrep podpira

Kako dobro ljudje poznajo predlog vlade glede učinkovite rabe energije? In kakšno je njihovo mnenje o njem? Čeprav bo temperatura v javnih stavbah omejena, prostori se namreč ne bodo smeli ogrevati nad 25 stopinj Celzija, pa je podpora omenjenemu ukrepu vlade visoka. Z omejevanjem temperature v javnih prostorih in še nekaterimi drugimi ukrepi naj bi porabo energije znižali za deset odstotkov.

Kar štirje od petih vprašanih menijo, da je v hladnih mesecih idealna temperatura notranjih prostorov višja od 20 stopinj Celzija, 70 odstotkov pa da je v toplih mesecih idealna temperatura nižja od 25 stopinj. A letošnjo zimo bo temperatura v javnih prostorih omejena - čeprav bo lahko višja od zaželenih 20 stopinj, pa ne bo smela preseči 25 stopinj Celzija. Vlada je namreč julija sprejela ukrepe za učinkovito rabo energije v stavbah javnega sektorja, ki med drugim predvidevajo, da se prostori državne uprave ne hladijo pod to mejo.

icon-expand Gretje prostorov FOTO: Shutterstock

Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana je ob tem preverjal, kako dobro ljudje poznajo predloga vlade glede učinkovite rabe energije, ki v prvi vrsti sicer res zadevajo uravnavanje temperatur v stavbah v lasti vlade, veljajo pa tudi kot priporočila dobre prakse za vse ostale stavbe. Ugotovitve pa - približno štirje od desetih vprašanih pravijo, da so dobro seznanjeni s priporočili vlade. Še 52 vprašanih odstotkov pravi, da so o tem vsaj kaj slišali. Le slabih 10 odstotkov pa teh priporočil ne pozna. Manj kot tretjina vprašanih je medtem v anketi pravilno imenovala najvišjo temperaturo, do katere naj bi se v toplejših mesecih hladilo prostore (25 stopinj). 36 odstotkov jih je imenovalo nižjo temperaturo, 35 odstotkov pa višjo temperaturo.

Kakšna pa se jim v toplejših mesecih zdi idealna temperatura v notranjih prostorih? Večini vprašanih določena najnižja temperatura ni prijetna. 25 stopinj v notranjih prostorih se zdi namreč idealno le 16 odstotkom vprašanih, višjo temperaturo od tega pa je kot idealno imenovalo še 11 odstotkov oseb. Kar 70 odstotkov vprašanih pa meni, da je v toplih mesecih idealna temperatura notranjih prostorov nižja od 25 stopinj. Kako dobro pa so z informacijami opremljeni pred zimo? V hladnejših mesecih naj bi se javne prostore ogrevalo do največ 20 stopinj. S podatkom, da se lahko v hladnejših mesecih javne prostore ogreva le do največ 20 stopinj Celzija, je seznanjenih 15 odstotkov vprašanih, 23 odstotkov pa je bilo mnenja, da je priporočilo vlade postavljeno še nekoliko nižje. Višje temperature je tako imenovalo kar 40 odstotkov sodelujočih.

icon-expand Ali se strinjate s predlogom vlade glede učinkovite rabe energije v vseh stavbah v lasti države? FOTO: Mediana