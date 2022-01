Posegi v zakonodajo, ki jim nasprotuje celo stroka: 'Nepremišljeno, neutemeljeno, škodljivo'

Predlog dopolnitve kazenskega zakonika, ki ga je v DZ vložila SNS, v sredo pa je dobil tudi zeleno luč odbora za pravosodje, predvideva, da kazenski pregon ne bi bil več dovoljen po poteku dveh let od izvedbe prvega preiskovalnega dejanja, ki ga opravijo policisti na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika pred pričetkom kazenskega postopka. Prav tako kazenski pregon ne bi bil več dovoljen, če je državni tožilec vložil zahtevo za preiskavo po zakonu o kazenskem pregonu ali neposredno obtožnico in je od izvedbe prvega preiskovalnega dejanja preteklo deset let. Spremembe bi uporabljali tudi za zastaranje pregona kaznivih dejanj, ki so bila izvršena pred uveljavitvijo dopolnitve zakona.

Na Vrhovnem državnem tožilstvu pravijo, da predlogu odločno nasprotujejo. Kot so pojasnili, je tudi ustavno sodišče opozorilo, da odločitev državnih tožilcev za vložitev zahteve za uvedbo kazenskega postopka lahko preprečujejo objektivne okoliščine, na katere nimajo vpliva (analizira obsežnega gradiva, izvedba dodatnih preiskovalnih dejanj, mednarodno sodelovanje itd.) in je v takih primerih omejevanje pregona z nerazumnimi roki v nasprotju z ustavo.

Predlagane dopolnitve so tudi v nasprotju z načelom enakosti pred zakonom ter povsem neprimeren ukrep za preprečevanje kršitev pravice do sojenja v razumnem roku. Omejitev teka predkazenskega postopka na maksimalno dve leti po opravi prvega preiskovalnega dejanja policije na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika namreč ne upošteva posebnosti posameznih primerov, še posebej ne kompleksnosti, obsežnosti in mednarodnega elementa v primerih gospodarske in korupcijske kriminalitete, organiziranega kriminala ter terorizma. Zaradi neupoštevanja objektivnih okoliščin, ki vplivajo na tek predkazenskega postopka in bistvenega skrajšanja rokov zastaralnih rokov, bi bil tako lahko nesorazmerno oviran oziroma celo onemogočen učinkovit pregon kaznivih dejanj v javnem interesu, posledično pa tudi onemogočeno varstvo pravic oškodovancev oziroma žrtev kaznivih dejanj, še pojasnjujejo.

"Nenazadnje pa bi predlagana prehodna in končna določba, po kateri naj bi se novi četrti in peti odstavek 90. člena KZ-1 uporabljala tudi za zastaranje pregona kaznivih dejanj, ki so bila izvršena pred uveljavitvijo predlaganih dopolnitev in pri katerih je policija že izvedla preiskovalno dejanje na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika pred pričetkom kazenskega postopka, dejansko pomenila amnestijo storilcev najzahtevnejših kaznivih dejanj, predvsem s področja gospodarstva in korupcije. Zato temu najbolj ostro nasprotujemo," so še dodali na tožilstvu.

Ocenjujejo tudi, da predlagane dopolnitve ne pomenijo le manj zahtevnih sprememb in dopolnitev zakona, ki bi morebiti terjale zgolj jasnejšo opredelitev obstoječih zakonskih določb, kar je lahko razlog za obravnavo novele po skrajšanem postopku, pač pa gre tu za obsežne, zahtevne, predvsem pa neutemeljene in neprimerne posege v splošni del kazenskega zakonika, kamor so določbe o zastaranju kazenskega pregona tudi uvrščene in bi pričakovali, da bi bila k podajanju mnenja in pripomb k noveli pozvana tudi strokovna javnost.